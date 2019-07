Nachschlag: Betrügen ist verboten

Kay Nietfeld/dpa VW-Chef Herbert Diess auf der Hauptversammlung des Unternehmens (14.5.2019)

»Markus Lanz« ist kein aufklärerisches Format, das Skandale offengelegt und Staatsbehörden in die Spur schickt. Ausnahme: Der Studiogast reitet sich selbst rein. So geschehen am 18. Juni. »Das, was wir gemacht haben, war Betrug«, bekannte Herbert Diess zur Dieselaffäre. Zwar sagte der VW-Chef damit nichts als das Offensichtliche, aber er ist eben der VW-Chef. Wenn der von Betrug im eigenen Hause spricht, ist das für Juristen mit Hang zu seichten Talkshowformaten von besonderem Interesse. Etwa für Günter König, Richter der 6. Zivilkammer des Landgerichts Oldenburg. Der forderte VW nun auf, offenzulegen, wer genau aus Sicht von Diess den Betrug begangen habe. Zwar sagt Diess nun laut einem Gerichtsbeschluss vom 3. Juli, er habe das nicht im »rechtstechnischen Sinne« gemeint. Doch die Oldenburger haben sich festgebissen und gehen jetzt davon aus, dass »wenigstens ein leitender Mitarbeiter unterhalb der Organebene in tatsächlicher Hinsicht den Kenntnisstand hatte, der Herrn Dr. Diess dazu veranlasste, das Verhalten als Betrug zu bewerten«. (sst)