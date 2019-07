Ball und Tigerfell

»Very British – ein deutscher Blick« heißt eine neue Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn. Sie widmet sich den deutsch-britischen Beziehungen seit 1945. Schwerpunkt der Ausstellung sind u. a. die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Zu den 500 Exponaten gehören auch das Originaltigerfell aus dem Silvestersketch »Dinner for One«, ein Bühnenkostüm von Beatle-Gitarrist George Harrison und der Ball aus dem legendären WM-Finale 1966. (dpa/jW)