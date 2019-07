AfD beschwört »alte deutsche Militärtradition«

Die »Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen« (DFG-VK) erklärte am Dienstag in einer Pressemitteilung, dass die AfD für Aufrüstung und Militarismus stehe:

Die Bundestagsfraktion der »Alternative für Deutschland« hat vor kurzem ein Strategiepapier zur Bundeswehr herausgeben. Darin wird deutlich, wofür die Partei in Fragen des Militärs steht: Die AfD möchte die Bundeswehr befähigen, weltweit Einsätze durchzuführen. Dazu will sie noch mehr Geld ins Militär pumpen und auch alle NATO-Verpflichtungen erfüllen. Zudem soll die Wehrpflicht wieder eingeführt und ein Reservistenkorps, bestehend aus 50.000 Mann, gebildet werden. Insgesamt soll die Bundeswehr auf 230.000 Soldatinnen und Soldaten aufgestockt werden. Zum Traditionsverständnis der deutschen Armee heißt es in dem AfD-Papier: »Die Bundeswehr ist Teil einer jahrhundertealten deutschen Militärtradition«. Um die Aufrüstung und Militarisierung mit dem Rückhalt der Bevölkerung durchzuführen, soll es etwa eine Militärparade am »Tag der Deutschen Einheit« und eine noch intensivere Einbindung von Soldatinnen und Soldaten an Schulen geben, heißt es in dem Papier. Proteste gegen das Militär sollen hingegen bestraft werden.

Die DFG-VK lehnt alle diese Vorschläge und Forderungen mit Nachdruck ab: »Das Strategiepapier zeigt, dass die AfD keinen Frieden will«, so Michael Schulze von Glaßer, politischer Geschäftsführer der DFG-VK, auch im Namen des Bundessprecherkreises der Friedensorganisation. »Die AfD steht aber nicht nur für Aufrüstung und Militarismus, sondern ist eine zutiefst rassistische und menschenfeindliche Partei«, erklärt Schulze von Glaßer mit Blick etwa auf Äußerungen der AfD-Führung weiter. Dabei habe die AfD nicht einmal Skrupel, sich positiv auf die kriegerische deutsche Geschichte (…) zu beziehen. »Wir in der DFG-VK setzen uns für Abrüstung und ein friedliches Zusammenleben aller Menschen ein«, erklärt Schulze von Glaßer weiter. Hass und Gewalt erteilt die Friedensorganisation eine klare Absage.

Die DFG-VK ist offizielle Unterstützerin der Initiative »Seebrücke – Schafft sichere Häfen«, die sich für die Aufnahme von Geflüchteten einsetzt. Zahlreiche Ortsgruppen und Mitglieder engagieren sich lokal in der Flüchtlingshilfe. Mit ihrer friedenspolitischen Arbeit – etwa dem Einsatz gegen Rüstungsexporte – versucht die DFG-VK zudem, Fluchtursachen zu bekämpfen. (…)

Die Kreisvereinigung Kassel der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) teilte am Montag abend mit:

Als vor wenigen Tagen die Stadtgesellschaft anlässlich des Mordes an Regierungspräsident Walter Lübcke durch den Neonazi Stephan Ernst auf zwei großen Kundgebungen ihren Protest gegen neofaschistische Gewaltnetzwerke deutlich machte, erklärte die Stadt, dass sie alles dafür tun werde, damit unsere Region kein Tummelplatz für gewalttätige Rechte ist. Nun kann die Stadtverwaltung unter Beweis stellen, dass diese Erklärungen nicht nur Worthülsen sind, sondern tatsächlich ernstgemeint waren, indem sie den Aufmarsch der »Rechten« untersagt. Die VVN-BdA fordert von der Stadt Kassel, die von der Dortmunder Naziorganisation »Die Rechte« für den 20. Juli 2019 in Kassel geplante Demonstration gerichtsfest zu verbieten. (…)