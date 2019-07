Streit über Abschottungskurs

REUTERS/Remo Casilli/File Photo Der italienische Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini möchte Geflüchtete am liebsten im Mittelmeer ertrinken lassen

Trotz Verbots hat die italienische Küstenwache am Dienstag 53 Geflüchtete an Bord genommen. Sechs der von Tunesien aus aufgebrochenen Migranten wurden wegen schwerer Gesundheitsbeschwerden nach Lampedusa gebracht, 47 in den Hafen von Pozzallo auf Sizilien. Erst am Sonntag hatte die Küstenwache ein kleines Boot mit 19 Menschen an Bord abgefangen und in den Hafen von Lampedusa begleitet, wo diese in ein Empfangszentrum gebracht wurden.

Das Manöver entfachte einen Streit innerhalb der Regierungskoalition aus faschistischer Lega und rechter Fünf-Sterne-Bewegung (M5S). So schrieb die Nachrichtenagentur ANSA am Montag: »Die Spannungen an der Migrantenfront haben die Regierung erreicht«. Verteidigungsministerin Elisabetta Trenta (M5S) machte geltend, sie habe Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini (Lega) vorgeschlagen, die »illegal« nach Lampedusa gekommenen Migranten nach Malta zu transportieren, was dieser abgelehnt habe. Damit hätte, so Trenta, »was sich in den vergangenen Tagen ereignet habe, vermieden werden können«.

Salvini konterte, es sei nicht Aufgabe der Marine, illegale Einwanderer zu transportieren. Vielmehr müsse die Migration dadurch verhindert werden, dass das nicht genehmigte Einlaufen in italienische Häfen blockiert werde. Gegenüber der römischen Tageszeitung Il Messaggero warf er Trenta vor, die Einheiten der Marine dienten »als Meerestaxis im Dienste der NGO für den Transport der Migranten«. Im Klartext verlangt der Faschistenführer, jedes internationale Seerecht, das zur Aufnahme von in Seenot geratenen Menschen verpflichtet, zu missachten und diese dem Ertrinken auszuliefern. Soweit will die M5S-Ministerin wohl nicht mitgehen.

Schon am Samstag war es zu einem Schlagabtausch zwischen den Koalitionspartnern gekommen. Nachdem das Segelboot »Alex« der Hilfsorganisation »Mediterranea Saving Humans« mit 41 Menschen an Bord im Hafen von Lampedusa angelegt hatte, warf Salvini Trenta vor, das Einlaufen nicht verhindert zu haben. Er beschimpfte die Schiffsbesatzung als »Schakale« und »Komplizen des Menschenhandels«, ließ das Boot wegen »Unterstützung illegaler Einwanderung« beschlagnahmen und kündigte Ermittlungen gegen die Crewmitglieder an. Die Seenotretter will er mit Geldstrafen von 150.000 bis zu einer Million Euro belegen, wofür er der Abgeordnetenkammer ein entsprechendes Dekret zur Beschlussfassung vorgelegt hat. Die Anwälte von Mediterranea legten bei der Staatsanwaltschaft von Agrigent Beschwerde gegen das Vorgehen ein.

Auf einer Tagung des »Komitees für die öffentliche Ordnung und Sicherheit« am Montag bekräftigte der Innenminister, den »Kampf gegen die Schlepperei« verstärken und keine »illegale Einwanderung« zulassen zu wollen. Aufgabe der Marine und der Polizei sei der »Schutz« der italienischen Häfen. »Die Seeüberwachung« im Mittelmeer, vor allem vor der Küste Tunesiens, müsse auch »mit europäischer Unterstützung« durch ein integriertes System verstärkt werden.

Unterdessen hat Salvini wieder einmal mit dem Ende der Regierung gedroht, sollte die M5S-Fraktion im Parlament nicht seinem Vorschlag zustimmen, dass »illegal« in italienische Häfen eingelaufene Schiffe beschlagnahmt und gegen die Kapitäne Geldstrafen bis zu einer Million Euro verhängt werden, so ANSA. Zudem soll er sich mit der Vorsitzenden der faschistischen »Brüder Italiens« (FdI), Giorgia Meloni, getroffen haben. Bei dem Treffen sei es um die Bildung eines Wahlbündnisses gegangen, mit dem »die beiden Parteien die Mehrheit der Sitze allein erreichen könnten«.