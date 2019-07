Unter den Augen des Staates

Guido Kirchner/dpa Neuer Anlauf: Beweissicherung auf dem Campingplatz in Lügde am 4. Juli

Vergewaltigt, gequält – und Behörden schauten jahrelang weg. Auch nach dem Beginn des Prozesses gegen drei Beschuldigte vor dem Landgericht Detmold am 27. Juni weitet sich der Skandal um massenhaften Kindesmissbrauch und Kinderpornographie im nordrhein-westfälischen Lügde weiter aus. Der Sumpf ist tief: Eine Polizei, die nach Anzeigen nicht ermittelte und unter deren Aufsicht Beweismaterial verschwand. Beamte, die trotz ähnlicher Straftaten in der Vergangenheit weiter im Dienst waren. Ein Jugendamt, das sich auch nach etlichen Hinweisen auf Missbrauch nicht kümmerte. Nun tauchte in der vergangenen Woche nicht nur ein weiterer Verdächtiger auf. Am Tatort, einem Campingplatz im Ortsteil Elbrinxen, fanden die Ermittler erneut weitere Datenträger mit kinderpornographischem Material, die die Polizei zunächst übersehen hatte.

In der vergangenen Woche hatten in Detmold die ersten von insgesamt mehr als 40 bisher bekannten Opfern unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt. In diesem Prozess sitzen zwei Männer auf der Anklagebank: Andreas V. und Mario S. Beide haben gleich zu Beginn gestanden, jahrelang hundertfach Kinder auf dem Campingplatz vergewaltigt und die Taten gefilmt zu haben.

»Spitze des Eisbergs«

Das Verfahren gegen den dritten Tatverdächtigen Heiko V. wurde nach dem Prozessauftakt abgetrennt. Er soll die Gewaltexzesse über eine Webcam beobachtet und gesteuert haben. Außerdem habe er selbst Bilder und Videos von den Vergewaltigungen besessen. Ein Urteil gegen ihn werde bereits Mitte Juli erwartet, heißt es. Der Täter könnte dann sogar als freier Mann das Gericht verlassen. Sein Anwalt rechnet mit einer Bewährungsstrafe, wie er gegenüber der »Tagesschau« sagte. Ermittelt wird zudem gegen fünf weitere Erwachsene wegen Beihilfe und Strafvereitelung, sowie gegen einen 16jährigen wegen des Besitzes von kinderpornographischem Material, das auf dem Campingplatz entstanden war.

Am vergangenen Donnerstag war erneut eine Tatortgruppe der Bielefelder Polizei auf dem Campingplatz angerückt. Die Beamten durchsuchten die Parzelle eines 57jährigen aus Steinheim bei Höxter und stellten »zahlreiche Gegenstände« sicher, die als Beweismaterial in Frage kämen, wie die Staatsanwaltschaft Detmold informierte. Gegen den Mann habe sie aufgrund der Zeugenaussage eines Kindes ein Verfahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs eingeleitet. Der Beschuldigte bleibe aber vorerst auf freiem Fuß.

Die Süddeutsche Zeitung berichtete, der neue Beschuldigte sei mit einem der Angeklagten, Mario S., eng befreundet gewesen. Er habe ihm den Kontakt zu zahlreichen Opfern vermittelt, darunter auch seine eigenen Enkelkinder. Zudem soll er selbst Kinder vergewaltigt haben. Dem Spiegel liegen Dokumente vor, aus denen hervorgeht, dass bereits im vergangenen Jahr wegen Kindesmissbrauchs gegen ihn ermittelt, das Verfahren aber nach wenigen Monaten wegen Mangels an Beweisen eingestellt wurde. Ab Februar 2019 sei er erneut ins Visier geraten. Laut Innenminister Herbert Reul (CDU) legten die Ermittler zu diesem Zeitpunkt eine Spurenakte zu ihm an.

Opferanwalt Roman von Alvensleben, der die Grundschülerin vertritt, durch deren Aussage der Skandal aufgeflogen war, sprach vergangene Woche gegenüber der Süddeutschen Zeitung von einem »Moloch«. »Ich befürchte, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist«, sagt er und kritisierte, dass nicht früher ermittelt wurde. »Man hätte den Rundumschlag viel eher machen sollen, es gab ja schon vorher Hinweise auf weitere Beteiligte«, so von Alvensleben. Auch zu den Behörden äußerte er sich: »Ich finde dieses Gehabe von Leuten, die nichts erkannt haben wollen, sehr zweifelhaft.« Ein weiterer Opferanwalt, Peter Wüller, geht sogar von einem kriminellen Netzwerk aus.

Hinweise seit 2002

Das mutmaßliche Netzwerk konnte fast 20 Jahre lang unbehelligt agieren. Die Anklageschrift zählt nach Angaben des Landgerichts Detmold Hunderte Missbrauchsfälle von 1999 bis Januar 2019 auf. Tatorte waren der Campingplatz bei Lügde und ein Haus in Steinheim bei Höxter. Eindeutige Hinweise auf Missbrauch durch Andreas V. hatte die Polizei bereits 2002, weitere Anzeigen folgen. Sie benachrichtigte zwar das Jugendamt, nahm aber keine Ermittlungen auf und informierte nicht die Staatsanwaltschaft.

Auch das Jugendamt hielt still. Im Jahr 2016 vermittelte es V. sogar ein damals sechsjähriges Mädchen auf Wunsch von dessen Mutter als Pflegekind. Hinweise auf Verwahrlosung des Lebensumfeldes nahm das Amt ebenso wenig ernst, wie mehrfach geäußerte Verdachtsmomente auf pädophile Umtriebe dieses und weiterer Männer. Etliche Warnungen wegen möglicher Kindeswohlgefährdung schlug es offenbar in den Wind.

Aktiv wurden die Ermittler erst, nachdem im Oktober 2018 bei der Polizei im niedersächsischen Bad Pyrmont eine weitere Anzeige mit Hinweisen auf Andreas V. als Täter eingegangen war. Im Dezember kam der jetzt Hauptangeklagte in Untersuchungshaft, im Januar folgten die beiden weiteren Beschuldigten. Ersterem wirft die Staatsanwaltschaft mehr als 300 Einzelstraftaten vor. Sichergestellt wurden inzwischen rund 30.000 Fotos und fast 11.000 Videos mit kinderpornographischen Inhalten.

Offene Fragen gibt es viele: Weshalb rührte sich die Polizei erst auf massiven Druck? Warum verschwanden Beweismittel unter ihren Augen? Wollten Beamte etwas verschleiern? Immerhin stieß das Innenministerium NRW bei eigenen Untersuchungen im März auf 15 Fälle, in denen in der Vergangenheit gegen Polizisten aus Lippe selbst wegen Kindesmissbrauchs und Kinderpornographie ermittelt wurde. Unklar ist, ob es dabei Verbindungen zu den jetzt verhandelten Verbrechen in Lügde gibt. Aktuelle Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben nur gegen zwei Polizisten aus Lippe, weil sie Hinweise ignoriert hatten. Außerdem ermittelt sie deshalb in acht Fällen gegen Mitarbeiter der Jugendämter Hameln und Lippe.