Warnstreik in München

Tobias Hase/dpa Klare Forderung an das Management der Münchner Verkehrsgesellschaft am Dienstag

Pendler in der bayerischen Landeshauptstadt mussten am Dienstag auf Fahrrad und Auto ausweichen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der Münchner Verkehrsgesellschaft zu einem Warnstreik aufgerufen. Verdi fordert 200 Euro mehr Lohn im Monat und wirft dem städtischen Unternehmen vor, seine Fahrer schlechter zu bezahlen als andere kommunale Verkehrsunternehmen. »Wir wollen den Arbeitgeber somit unter Druck setzen, dass er bereit ist, endlich mehr Lohn für die Beschäftigten hier in München zu zahlen«, sagte ein Verdi-Sprecher. (dpa/jW)