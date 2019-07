365 Tage Leben

Hamburg. Die deutschen Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler haben bei der Heim-WM in Hamburg den ganz großen Triumph verpasst. Sie unterlagen am Sonntag im Finale den Russen Oleg Stojanowski/Wjatscheslaw Krasilnikow mit 1:2 (21:19, 17:21, 11:15), durften sich bei ihrer WM-Premiere aber über Silber freuen. Bronze ging an die Weltranglistenersten Anders Mol/Christian Sorum aus Norwegen. »Sie sind vor einem Jahr auf Platz 65 gewesen, jetzt sind der Wille und die Leidenschaft dazugekommen, 365 Tage im Jahr für Beachvolleyball zu leben. Diese Art muss die Messlatte für andere Teams sein«, sagte Niclas Hildebrand, Sportdirektor des Deutschen Volleyballverbandes (DVV) nach dem Erfolg. (sid/jW)