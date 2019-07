Sag es mit Aretha

Benoit Tessier/REUTERS Sag alles ab, gleich gibt’s Elfmeter – Alex Morgan (vorn) und Stefanie van der Gragt im Zweikampf

Am Ende war es eine eindeutige Angelegenheit: Die USA besiegten die Niederlande im Finale der Fußballweltmeisterschaft mit 2:0. Damit wurden die US-Amerikanerinnen am Sonntag in Lyon ihrem Favoritenstatus gerecht und verteidigten ihren Titel souverän. Sie sind nach Deutschland (2003, 2007) erst das zweite Team, dem das gelang. Die USA kürten sich bereits zum vierten Mal zum Weltmeister. »Wir haben Geschichte geschrieben«, fasste US-Trainerin Jill Ellis nach dem Finale die Leistung ihrer Mannschaft präzise zusammen. »Es ist absolut surreal«, so Kapitänin Megan Rapinoe. »Ich weiß nicht, wie ich meine Gefühle beschreiben soll.« Rapinoe erzielte per Elfmeter in der 61. Minute die 1:0-Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Rose Lavelle auf 2:0.

Die Europameisterinnen aus den Niederlanden, die als klare Außenseiter ins Finale gegangen waren, standen zuvor in der ersten Hälfte defensiv sehr gut und ließen nur wenige Möglichkeiten zu. Zum Ende der Halbzeit wurde der Druck der USA jedoch immer größer: Julie Ertz, Samantha Mewis und Alex Morgan scheiterten an der überragenden Torfrau Sari van Veenendaal. Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs taten sich die Titelverteidigerinnen zunächst schwer, klare Torchancen blieben Mangelware. Dennoch verfügte das Team von Ellis über die deutlich bessere Spielanlage, während die Niederlande in der Offensive limitiert und eindimensional wirkten. Letztlich brauchte es aber einen Elfmeter, um die USA in Führung zu bringen. Stefanie van der Gragt konnte ein Anspiel auf Alex Morgan nur mit einem zu hohen Bein verteidigen. Schiedsrichterin Stéphanie Frappart aus Frankreich entschied zunächst auf Eckball, änderte ihre Meinung nach einem Hinweis von Videoassistent Carlos del Cerro Grande und einem Besuch in der Review Area aber.

Rapinoe behielt anschließend die Nerven und verwandelte zum 1:0. Bereits während der Pressekonferenz vor dem Spiel hatte sich die 34jährige treffsicher gezeigt. Sie kritisierte, dass parallel zum WM-Finale auch noch die Endspiele der Copa América sowie des Gold Cups angesetzt worden waren: »Es ist eine furchtbare Idee, alles auf einen Tag zu legen. Am Sonntag findet das Finale der WM statt, das sollte ein Sagt-alles-andere-ab-Tag sein. Es ist eigentlich unglaublich und fühlt sich nicht an, als würde die FIFA die Frauen gleichermaßen respektieren.«

Nach dem Gegentor verloren die Niederlande immer mehr die Ordnung. Lavelle wurde bei einem Sololauf nicht energisch genug gestört und schloss mit einem satten Schuss zur Vorentscheidung ab. »Ich bin so stolz auf sie. Sie ist ein echter Superstar«, lobte Rapinoe ihre Teamkollegin nach dem Abpfiff. Lavelles Treffer zwang die Niederlande dazu, ihren Abwehrverbund weiter zu lockern, wodurch Tobin Heath und Crystal Dunn zu Chancen kamen. Es blieb aber beim nie gefährdeten 2:0-Erfolg der US-Amerikanerinnen.

Die Europäerinnen waren im gesamten Spiel viel zu harmlos, um sich Hoffnungen auf den Titel machen zu können. Nur in der 26. Minute kam Lineth Beerensteyn einmal gefährlich vors Tor, aber nicht zum Abschluss. Stürmerin Vivianne Miedema fehlte vorne zumeist die Unterstützung, der zweite Superstar der Oranje-Offensive, Lieke Martens, blieb erneut blass. US-Linksaußen Rapinoe dagegen drückte bei dieser glänzenden Weltmeisterschaft auch dem Finale ihren Stempel auf. Wenig überraschend wurde sie zur besten Spielerin des Turniers gewählt und sicherte sich zudem den Goldenen Schuh als beste Torschützin (sechs Treffer).

Vor der Siegerehrung schallte die Forderung »Equal pay« (gleiche Bezahlung) von den Rängen. Anfang des Jahres hatten US-Nationalspielerinnen den eigenen Verband aufgrund der im Vergleich zu den Männern schlechteren Bezahlung wegen institutionalisiertem Sexismus verklagt. Die Ausgangsbedingungen für diesen Kampf dürften sich nun etwas gebessert haben.