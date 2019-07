Hügel gerettet

Jetzt macht Prosecco trinken noch mehr Spaß: Die Herkunftsregion des italienischen Schaumweins gehört nun auch zum Weltnaturerbe der UNESCO. Das Welterbekomitee nahm am Sonntag auf seiner Sitzung in Aserbaidschan die Hügel des Prosecco zwischen Conegliano und Valdobbiadene in die Liste des besonders wertvollen und erhaltenswerten Erbes der Welt auf, wie die Kulturorganisation bei Twitter mitteilte. Damit nicht genug, wurden außerdem acht Gebäude des US-Architekten Frank Lloyd Wright auf die Liste gesetzt. Wright (1867–1959) gilt als Genie der geometrischen Abstraktion des 20. Jahrhunderts. (dpa/jW)