Flugboykott zur Ferienzeit

Irakli Gedenidze/REUTERS Antirussische Proteste in Tbilissi am 21. Juni 2019

Seit Montag ist der Flugverkehr zwischen Russland und Georgien eingestellt. Grund ist eine Anordnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin von Ende Juni wegen der vorangegangenen antirussischen Unruhen in Tbilissi und – vermutlich vor allem – einer diesbezüglichen Äußerung der georgischen Präsidentin Salome Surabischwili. Sie hatte auf die Proteste mit Verständnis reagiert und Russland vorgeworfen, das Land anzugreifen und die georgische Gesellschaft spalten zu wollen.

Anlass für die Unruhen, die am 20. Juni begannen, war das Verhalten eines Abgeordnete des russischen Parlaments. Der trotz seines kommunistischen Parteibuchs erzklerikale Sergej Gawrilow war in seiner Eigenschaft als Vorsitzender einer internationalen »Gruppe orthodoxer Abgeordneter« nach Tbilissi gereist und hatte sich, als eine Sitzung im Plenarsaal des Parlaments anstand, auf den Präsidentensessel gesetzt und begonnen, die Sitzung in russischer Sprache zu leiten. Das wiederum löste spontane Protestdemonstrationen georgischer Nationalisten aus. Sie drängten darauf, Gawrilow des Landes zu verweisen, später auf den Rücktritt des Innenministers und der ganzen Regierung. Die Schnelligkeit, mit der die Demonstrationen einsetzten und ihre Forderungen eskalierten, deutet darauf hin, dass sie nicht ganz so spontan waren, wie sie aussehen sollten.

In der Tat gibt es Anzeichen dafür, dass der frühere Staatspräsident Michail Saakaschwili hinter den Unruhen steckt. Er publiziert jedenfalls regelmäßig in den sogenannten sozialen Netzwerken Statements, in denen er immer größere Forderungen aufstellt. In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni versuchten zu Saakaschwilis »Vereinigter Nationalbewegung« gehörende Demonstranten, das georgische Parlament zu stürmen. Die Polizei griff hart durch: 240 Demonstranten wurden verletzt, ein Drittel davon schwer, zwei verloren durch Gummigeschosse sogar ihr Augenlicht. Rund 300 Demonstranten wurden festgenommen und müssen sich jetzt wegen eines »versuchten Staatsstreichs« verantworten.

Appelle Saakaschwilis an die georgische Polizei, auf die Seite der Protestierenden zu wechseln, brachten nicht den erwünschten Effekt. Statt dessen wurden Videos veröffentlicht, die Demonstranten dabei zeigen, wie sie ihrerseits Polizisten mit Knüppeln, Eisenstangen und dergleichen angreifen. Die Gewalt ging offenbar von den »Sturmtrupps« der Saakaschwili-Bewegung aus: organisierten Gruppen von jeweils etwa 30 gewaltbereiten Nationalisten. Das Vorbild des Kiewer Maidans lässt grüßen. Inzwischen hat sich die innenpolitische Situation in Georgien offenbar wieder beruhigt. Wenn es ein Putschversuch von seiten Saakaschwilis war, so ist er fehlgeschlagen.

Umso fragwürdiger ist die russische Entscheidung, Georgien durch den Tourismusboykott zu »bestrafen«. 2018 waren etwa 1,4 Millionen Russen nach Georgien gekommen, die Erwartungen der Branche für dieses Jahr lagen bei 1,7 Millionen Reisenden. Die Einbußen werden von russischer Seite auf etwa 700 Millionen US-Dollar geschätzt, die georgische Nationalbank geht von der Hälfte aus.

Kurzfristig schädigt der Boykott Georgien zweifellos. Das russische Fernsehen zeigte verhältnismäßig leere Schwarzmeerstrände und brachte Statements von Hotelmanagern, die darüber klagten, dass 95 Prozent ihrer Zimmer wegen abgesagter Reservierungen leer stünden. Und auch langfristig wird dies die georgisch-russische Freundschaft sicherlich nicht stärken.

Ganz abgerissen ist die Verbindung allerdings nicht. Man kann immer noch über Istanbul oder Baku fliegen oder von Wladikawkas im Nordkaukasus mit Bus oder Taxi nach Georgien fahren. So haben einige tausend russische Touristen die Aufforderung ihrer Regierung ignoriert, schleunigst nach Hause zu kommen. Und die russische Sehnsucht nach georgischer Sonne und Wein und einer der türkischen ähnlichen Küche ist ebenfalls so schnell nicht aus der Welt zu schaffen. Die Republik ist für Russen sehr attraktiv, wenn es um den Erwerb von Immobilien im Ausland geht.