London will Schaden begrenzen

AP Photo/Sait Serkan Gurbuz/dpa Der Botschafter Großbritanniens in den USA, Kim Darroch, auf einer Veranstaltung in Washington (20.10.2017)

Nach der Veröffentlichung geheimer Berichte des britischen Botschafters über US- Präsident Donald Trump bemüht sich London um Schadensbegrenzung. »Wir müssen herausfinden, wie das passieren konnte«, sagte der britische Außenminister Jeremy Hunt am Montag. Die britische Zeitung Mail on Sunday hatte zuvor über die Einschätzungen des britischen Botschafters in den USA, Kim Darroch, berichtet, der Trump unter anderem als »inkompetent« bezeichnet hatte. Der US-Präsident erklärte daraufhin, er und seine Regierung seien »keine großen Fans« des britischen Diplomaten.

Außenminister Hunt distanzierte sich von der Beschreibungen des Botschafters. Die US-Regierung bleibe unter Trump »höchst effektiv und der bestmögliche Freund Großbritanniens auf der internationalen Bühne«. Bei den Beurteilungen Darrochs handle es sich um »persönliche Meinungen«. Das Ministerium kündigte eine Untersuchung zu der Frage an, wie die Inhalte der Memos bei der Presse landen konnten. »Ich hoffe, wir kommen der Sache auf den Grund und natürlich wird es ernste Konsequenzen geben, falls und sobald wir herausfinden, wer verantwortlich ist«, sagte Hunt, der neben dem früheren Außenminister Boris Johnson noch im Rennen von Vertretern der Conservative Party um Theresa Mays Nachfolge an der Partei- und Regierungsspitze ist.

May stellte sich unterdessen offenbar hinter Darroch. Wie ein Sprecher laut der Onlineausgabe der Tageszeitung The Guardian vom Montag sagte, habe sie »volles Vertrauen« in den Botschafter, auch wenn sie sein Urteil, der US-Präsident sei »unfähig« und »unsicher«, nicht teile. Es sei die Aufgabe des Botschafters, eine »ehrliche und ungeschminkte Sicht« auf die US-Regierung zu verschaffen, aber May müsse mit dem Geschriebenen nicht unbedingt einverstanden sein.

In den geheimen Briefings soll Darroch Trumps Regierung als »einzigartig dysfunktional« bezeichnet haben. Weiter soll es darin heißen, man gehe nicht davon aus, »dass diese Regierung normaler wird; weniger dysfunktional; weniger unberechenbar; weniger gespalten; weniger diplomatisch plump und ungeschickt«. (AFP/jW)