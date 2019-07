Zahltag für Zocker

Deutsche Bank/pixabay/Montage: jW Achtung, Rutschgefahr! Der Aktienkurs der Deutschen Bank geht tief in den Keller

Die Deutsche Bank geht »short«. Am Sonntag abend hatte der Aufsichtsrat den Schrumpfkurs beschlossen, am Montag morgen mussten die ersten Investmentbanker bereits ihre Büros räumen. »Die Hälfte des Stockwerks ist schon weg«, zitierte Reuters einen Finanzhai aus Hongkong. Insgesamt müssen 18.000 Mitarbeiter das Haus verlassen. Bis zum Ende des Jahres 2022 soll die Zahl der Jobs von zuletzt knapp 91.500 auf etwa 74.000 sinken. Jeder fünfte Mitarbeiter muss sein Büroinventar in Pappkartons auf die Straße tragen.

Denn bei der Deutschen Bank wird die Reißleine gezogen. Der Abwärtstrend des Geldhauses ist ungebrochen. Die Aktie, die am Vorabend der Finanzkrise 2007 noch mit mehr als hundert Euro pro Stück dotiert war, dümpelt mittlerweile bei weniger als sechs Euro. Der Grund ist simpel: Die Spekulanten haben sich verzockt. In dem Geschäftsbericht 2018 wird der Bestand hochriskanter Finanzwetten, sogenannter Derivate, auf 43,5 Billionen Euro beziffert. Eine Zahl, mehr als zehnmal so hoch wie das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik. Diesen Berg »finanzieller Massenvernichtungswaffen«, wie sie Multimilliardär Warren Buffett einst bezeichnete, müssen Vorstand und Aufsichtsrat abtragen. Trotz niedrigem Aktienkurs halten sich die Investoren zurück. Die Bilanz des Geldhauses ist eine Blackbox. Niemand weiß am Ende des Tages, welche Kredite bedient werden können. In einer hausinternen »Bad Bank« sollen faule Kredite im Wert von bis zu 50 Milliarden Euro geparkt werden.

Vorstandschef Christian Sewing betonte am Montag, die Bank solle stärker auf das »Firmenkundengeschäft« ausgerichtet werden. Künftig werde auf eine »verkleinerte, sehr stark fokussierte Investmentbank« gesetzt, sagte er dem Sender N-TV. Er sehe »keine andere Möglichkeit«. Die Bank müsse sich auf ihre Stärken konzentrieren, fügte er hinzu. »Das machen wir jetzt, und das bedeutet, dass wir Dinge schließen und das heißt auch Jobs abbauen.«

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, spendete Beifall. Verdi begrüße den »radikalen Schritt«, um damit »die Arbeitsplätze in Deutschland langfristig zu stabilisieren«. Die Gewerkschaft gehe davon aus, dass der geplante Personalabbau vor allem im Investmentbanking stattfinde. Inwiefern dies Auswirkungen auch auf die Geschäftsbereiche in Deutschland habe, sei noch unklar. Bsirske sagte, er habe die »klare Erwartung, dass die Deutsche Bank bei ihrer Neuaufstellung wie bisher auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet und der Personalabbau der Beschäftigten sozialverträglich erfolgt«.

Ob die geplanten Maßnahmen noch etwas bringen? Die Konkurrenz ist skeptisch. Goldman-Sachs-Analyst Jernej Omahen hob am Montag in einer Studie hervor, die strukturellen Herausforderungen seien nicht vom Tisch. Und es fehle der Bank weiterhin an sehr renditeträchtigen Geschäftsfeldern. Die Ratingagentur Moody’s wertete den Umbau als »positiven Schritt in Richtung eines ausbalancierteren und nachhaltigeren Geschäftsmodells«. Ihren negativen Ausblick für die Deutsche Bank behielt die Agentur wegen »signi­fikanter Herausforderungen« aber vorerst bei.

Ähnlich fiel auch die Reaktion an der Deutschen Börse aus: Die Aktie zuckte kurz, legte zum Handelsbeginn am Montag zu. Doch im Tagesverlauf verlor das Papier um mehr als 4,5 Prozent. Wie hatte der langjährige Vorstandschef Hilmar Kopper einst gesagt? »Wenn es den Banken schlecht geht, kann es dem Land nicht gutgehen« – Zeiten ändern sich.