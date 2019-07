Russland schlägt USA Gefangenenaustausch vor

AP Photo/Pavel Golovkin Wegen des Vorwurfs der Spionage in Russland inhaftiert: Der US-Amerikaner Paul Whelan

Moskau. Russland hat den USA einen Gefangenenaustausch angeboten. Ziel sei es, den seit 2010 in den USA inhaftierten Piloten Konstantin Jaroschenko nach Russland zurückzuholen, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Montag der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Im Gegenzug sei Moskau bereit, einen US-Bürger an Washington zu übergeben. Die USA fordern etwa die Freilassung des wegen Spionageverdachts inhaftierten Paul Whelan. Zu dem konkreten Fall sagte Rjabkow, dass hier erst ein Urteil gesprochen werden müsse. Jaroschenko solle nicht so lange warten müssen.

Der russische Pilot war 2011 in den USA zu 20 Jahren Gefängnis wegen versuchten Drogenschmuggels verurteilt worden. Er war 2010 bei dem Versuch in Westafrika festgenommen worden, tonnenweise Kokain zu schmuggeln. Die Umstände der Festnahme in Liberia hatten zu diplomatischen Irritationen geführt. Russland kritisierte die Auslieferung seines Staatsbürgers an die USA damals als Verstoß gegen internationales Recht. Jaroschenko klagt seit Jahren darüber, dass sich sein Gesundheitszustand in US-Haft zunehmend verschlechtere. Moskau habe verschiedene Varianten eines Austauschs angeboten, aber noch sei keine Einigung in Sicht, sagte Rjabkow.

Der mutmaßliche US-Spion Whelan war Ende Dezember in Moskau festgenommen worden. Er soll nach Darstellung des Inlandsgeheimdienstes FSB als Spion auf frischer Tat ertappt worden sein. Er hatte demnach geheime Daten auf einem USB-Stick bei sich. Whelan bestreitet den Spionagevorwurf. (dpa/jW)