G-20-Gipfel gibt Börsenspekulanten Auftrieb

REUTERS/Staff Deutsche Börse: Anleger zeigten sich zum Monatsstart Juli optimistisch

Frankfurt am Main. Der Start in den Börsenmonat Juli ist für die Akteure am deutschen Aktienmarkt gelungen. Nach dem vereinbarten Burgfrieden im Handelskrieg zwischen den USA und China wurden die Spekulanten offenbar risikofreudiger, was den Kursen am Montag Rückenwind verlieh. Der Leitindex Dax kletterte um 0,99 Prozent auf 12.521,38 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit August 2018.

Die USA und China vereinbarten am Wochenende auf dem G-20-Gipfel im japanischen Osaka einen »Waffenstillstand« und neue Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts. Überraschend hob US-Präsident Donald Trump zudem den verfügten »Bann« gegen Chinas Telekomriesen Huawei vorerst auf. Außerdem sicherte Trump zu, die angedrohte Ausweitung der Sonderzölle gegen China vorläufig auszusetzen, was eine Vorbedingung Beijings war. (dpa/jW)