Erfolgreich gemischt

Hamburg. Das deutsche Quartett ist bei der Triathlon-WM in der Mixed-Staffel Zweiter geworden. In der Besetzung Laura Lindemann (Potsdam), Valentin Wernz (Tuttlingen), Nina Eim (Itzehoe) und Justus Nieschlag (Saarbrücken) mussten die Gastgeber am Sonntag in Hamburg lediglich Titelverteidiger Frankreich den Vortritt lassen. Der deutsche Schlussstarter Nieschlag kam vier Sekunden hinter dem französischen Weltranglistenersten Vincent Luis ins Ziel. Das DTU-Team erreichte eine Zeit von 1:20:22 Stunden und verwies Exweltmeister Australien (1:20:43) deutlich auf Platz drei. (dpa/jW)