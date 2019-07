Th. Heckner Für Nicht-Bayern möglicherweise nicht ganz leicht zu verstehen: Schorsch Hampel

Da gab es einmal eine Grenze, die Deutschland teilte, in Nord- und Süddeutschland. Die Rede ist vom Weißwurstäquator ober- und unterhalb des Mains, und die musikkritische Geschmackspolizei stellte immer wieder fest, zuletzt beim Balkanbrassboom der Nullerjahre, dass der gefeierte Star in Frankfurt/Main der Flop in Hamburg war.

Wer grenzenlos offen denkt, dem kommen derlei Grenzziehungen suspekt vor, der hütet sich auch vor Sängern, die sich mittels Dialekt dem Allgemeinverständnis entziehen und alle ausschließen, die nicht aus demselben Heimatdorf stammen. All diesen Warnungen zum Trotz sei die CD »Hoamwehblues« von Schorsch Hampel & Dr. Will empfohlen. Der Titel zeigt es bereits an, hier wird bayrisch gesungen. Gekoppelt mit Blues zudem. Das geht nur gut, weil das Brüderpaar aus München schon seit den 80er Jahren diese Urform amerikanischer Musik spielt und weiß, dass »die feinsten Sachen halt doch von unseren schwarzen ›Vorfahren‹ aus den amerikanischen Südstaaten kommen«.

Natürlich ist es vermessen und politisch prinzipiell fraglich, ob sich junge und alte weiße Männer an der Musik einer unterdrückten Minderheit bedienen dürfen. Nach einer mehr als hundertjährigen Bluesgeschichte indes sind die Licks und Tricks dieser Musik längst Weltgut. Blues, Jazz, Reggae, Rap – sie alle zählen zu den internationalen musikalischen Antwortsymbolen auf die Frage, wie Musik ihren Hörerinnen und Hörern zum Überlebensmittel wird.

Also spielen Hampel und sein Bruder mit Gitarrenriffs von Muddy Waters, diversen E- und Slidegitarren, Drums und Loops und singen, hübsch dialektisch gedacht, zum Idiom einer universellen Musik im breitesten bayrischen Dialekt. »Das Bayrische«, erzählt Schorsch in einem Interview, »war mir verleidet wegen dem ganzen Heimatkrampf. Aber zum Blues passt es!«

So rumpelt es musikalisch zwischen fein gezupften und hart angeschlagenen Gitarrendrumsounds und Texten, die mit Sinn für Humor vom Alltag in der bayrischen Nachbarschaft erzählen. Soweit für Nichtbayern verständlich, mag der knapp dem Krebstod entkommene Schorsch Hampel Leute, die seinen Hund schlagen, nicht, Profitgier und neureiches Protzertum ebenso wenig wie Mütter, die ihre Kinder verziehen. Dagegen setzt er Lässigkeit und Selbstironie, ein Dutzend Gitarrenriffs und einen Rhythmus, der Wut und Zorn erdet und in eine Haltung einer in sich ruhenden Selbstgewissheit überführt. Der Jury der deutschen Liederbestenliste war das immerhin eine Empfehlung wert.