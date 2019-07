Auftakt für Sommer der Solidarität

Das Bündnis »Unteilbar« informierte am Sonnabend:

Mit einer Demonstration in Leipzig hat heute (6.7., jW) das »Unteilbar«-Bündnis den Sommer der Solidarität im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen eingeläutet. Laut abschließenden Zahlen beteiligten sich über den Tag verteilt 7.500 Menschen an der Auftaktdemonstration in Leipzig. Das zivilgesellschaftliche Bündnis »Unteilbar« wird getragen von zahlreichen Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und über 300 weiteren Organisationen, Vereinen und Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wissenschaft. Mit dabei sind auch Seenotrettungsorganisationen, Initiativen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich sowie die Klimabewegung Fridays For Future.

»Es freut mich, wie breit und vielfältig wir heute aufgestellt waren. Das macht Mut für die Zukunft. Rechtsruck und rechter Terror lassen sich nur Hand in Hand bekämpfen«, so Sprecherin Ana-Cara Methmann. »Der Sommer der Solidarität hat gerade erst begonnen. Sozialstaat, Flucht, Klima und Migration dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden«, ergänzt Sprecher Maximilian Becker. (…) Die Demonstration ist der Auftakt zu zahlreichen Aktivitäten. Höhepunkt ist die bundesweite Großdemonstration am 24. August in Dresden.

Der Präsident der Europäischen Linken (EL), Gregor Gysi, erklärte am Sonnabend im Rahmen der Vorstandssitzung der Partei Die Linke in Berlin:

Das Wahlergebnis der Europawahlen ist für uns Warnung und Aufforderung zugleich, die Europäische Linke attraktiver zu machen und den Nutzwert unserer Politik durch verbesserte Kampagnenfähigkeit und konkretere, in die Zukunft weisende Vorschläge zu verbessern. Es bleibt festzustellen, dass für die Wahlergebnisse die verschiedenen nationalen Faktoren berücksichtigt werden müssen, die einer genauen Analyse bedürfen. Die Wahlen wurden eben national geführt, es gab keine europäischen Listen. Dadurch dominierten nationale Fragen, und eine Verknüpfung mit der Europäischen Linken fand nur ansatzweise statt. Die globale Perspektive steht nicht gegen die nationale, beide müssen nur verbunden und erklärt werden.

Für uns kommt es darauf an, die Ideen um den Umweltschutz in sozialer Nachhaltigkeit weiter zu entwickeln. Außerdem müssen wir an unseren Kernthemen Frieden, soziale Gerechtigkeit, die globale Verteilung des Reichtums, Antifaschismus und Rechte der Arbeitnehmerinnnen und Arbeitnehmer arbeiten. Hier kann das breite Europäische Forum in Brüssel vom 8. bis 10. November 2019, eine Zusammenkunft progressiver europäischer Kräfte, eine entscheidende Rolle spielen.

Dazu kam, dass wir als Europäische Linke kaum eine positive Botschaft, eine Vision für die Zukunft Europas anboten. Man muss neben der notwendigen Kritik auch die Möglichkeit einer positiven Perspektive aufzeigen. Mit anderen Worten: Wir müssen unser Profil schärfen, ohne unsere Pluralität und Breite aufzugeben. Das wird eine der Hauptaufgaben unseres Kongresses im Dezember in Málaga, Spanien sein, auf dem ich nicht erneut zum Präsidenten der Europäischen Linken kandidieren werde. Als Präsident habe ich für eine europäische Integration gestritten, die demokratischer, sozial gerechter und ökologisch nachhaltiger wird, friedlich bleibt. Nach drei Jahren als Präsident möchte ich den Wechsel auf die nächste Generation ermöglichen.