Michael Jürgs gestorben

Der Publizist und frühere Stern-Chefredakteur Michael Jürgs ist tot. Er starb nach langer Krankheit in der Nacht zu Freitag in Hamburg im Alter von 74 Jahren, wie seine Frau Nikola Jürgs mitteilte. 2019 wurde Jürgs der renommierte Theodor-Wolff-Preis der deutschen Zeitungen für sein Lebenswerk zuerkannt. Als einer der wenigen prominenten Journalisten der bürgerlichen Presse äußerte sich Jürgs dezidiert kritisch zum Rechtsruck in Deutschland, nicht zuletzt über die »Pegida-Horden«. »Eine der wesentlichen Lehren aus zutiefst dunklen Zeiten lautet, allen Anfängen per Erstschlag zu wehren«, schrieb er 2016 in einem Essay für den Tagesspiegel. (dpa/jW)