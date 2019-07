»Wir wollen niemanden im Mittelmeer sterben lassen«

Chris Grodotzki/Sea-Watch.org/dpa Mit der Beschlagnahmung des Rettungsschiffes »Sea-Watch 3« nehmen die italienischen Behörden weitere Tote im Mittelmeer in Kauf (4.1.2019)

Auch nach ihrer Freilassung aus dem Hausarrest wird Carola Rackete, die in den Worten des italienischen Innenministers Matteo Salvini »verbrecherische Kapitänin« der »Sea-Watch 3«, juristisch verfolgt. Welche Menschen befanden sich an Bord Ihres Rettungsschiffs, und wie war deren Situation?

Lorenz Schramm: Wir hatten 53 Menschen vor der libyschen Küste gerettet. Unter ihnen befanden sich auch Frauen und unbegleitete Minderjährige. Die meisten der Leute, die vor unserer Rettung zwei Tage auf See gewesen waren, waren super glücklich, nachdem wir sie aufgenommen hatten. Sie haben auch verstanden, auf was für einem Boot sie sind. Gleichzeitig waren sie aber auch sehr erschöpft. Das ist immer das erste, was wir wahrnehmen: dass Leute nach der anfänglichen Euphorie in Folge der Rettung einfach schlafen müssen. Insgesamt war die Zeit mit unseren Gästen an Bord sehr intensiv, bei 16 Tagen kommt man sich automatisch näher. Wir sind häufig die ersten, mit denen die Menschen über ihre Erfahrungen reden. Über die Zeit in Libyen, aber auch die davor. Das sind Geschichten von Folter, Gefangenschaft, Kidnapping und Sklaverei.

Während dieses gemeinsamen Lebens auf dem Schiff – bei dem wir auch erklären mussten, warum es gerade nicht vorangeht und wir gemeinsam mit unseren Gästen in dieser politisch angespannten Situation festhängen – kamen wiederholt die Erfahrungen aus Libyen oder den Herkunftsländern hoch. Wir hatten da eine unglaubliche Zeit des Austauschs und des Voneinanderlernens. Aber je länger es dauerte, desto höher wurde das Risiko, dass uns die Situation entgleitet. Mit Menschen, die unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, tagelang auf einem Schiff gefangen zu sein, ist extrem strapaziös.

Für die Rettung von Menschen drohen Kapitänin Rackete nun mehrere Jahre Haft. Wie geht es ihr?

Sören Moje: Wir haben selbst keinen Kontakt zu Carola. Als sie nach Sizilien überführt wurde, konnte sie uns über die Anwälte eine Nachricht überbringen lassen, dass wir uns keine Sorgen machen sollen und es ihr gut geht. So wie wir Carola kennen, lässt sie sich nicht unterkriegen. Sie ist eine sehr starke Frau und immer optimistisch.

Begründet wird die drohende Haftstrafe mit der verbotenen Hafeneinfahrt in Lampedusa, Schlepperei und einem angeblich gefährlichen Manöver in Verbindung mit einem Schiff der italienischen Polizei. Diese hatte versucht, Sie an der Einfahrt zu hindern. Wie haben Sie die Situation wahrgenommen?

SM: Grundsätzlich muss man sehen, dass wir in einem Notstand waren. Wegen diesem waren wir zunächst in die italienischen Hoheitsgewässer eingelaufen, um zu erzwingen, dass die dortige Regierung Verantwortung übernimmt. Im nächsten Schritt sind wir dann in den Hafen von Lampedusa gefahren. Wir wurden dann aufgefordert, zu stoppen und die Maschinen abzustellen. Wir fuhren aber weiter und teilten mit, wir müssten unsere Gäste jetzt von Bord bringen, die Situation sei nicht mehr haltbar. Das Schiff der Grenzbehörde wurde während des Anlegemanövers zwischen Pier und unserem Schiff positioniert. Die Polizei hätte genug Zeit gehabt, dort wegzufahren. Da sie das nicht taten, touchierten wir dieses Boot leicht. Das war aber niemals die Intention unserer Kapitänin und auch nicht von uns verursacht.

LS: Meine größte Sorge im nächsten Moment, als plötzlich so viele Polizisten zu uns an Bord kamen, um Carola festzunehmen, galt unseren Gästen. Ich hatte Angst, dass es zu Retraumatisierungen kommt, wenn vor ihren Augen Polizeigewalt angewandt wird. Daher bin ich von Gruppe zu Gruppe gegangen und habe erklärt, warum es diesen Einsatz gibt, dass wir gerade mit Anwälten nach einer Lösung suchen und es keinen Grund zur Besorgnis gibt. Nach den ganzen Tagen auf See war das nicht so einfach, zumal alle unsere Gäste Carola kennen und schätzen.

Mit welcher Begründung lehnte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Ihren Eilantrag gegen das Verbot, in den Hafen einzulaufen, ab?

SM: Letztlich hieß es, Italien sei nicht verantwortlich. Das sehen wir allerdings anders. Hier wird internationales Recht gebrochen, wodurch Menschen leiden müssen. Warum der Gerichtshof so geurteilt hat, ist für uns nicht verständlich. Zuvor hatten wir noch erfolglos versucht, in Italien gegen diese Entscheidung vorzugehen. Das war auch einer der Gründe, weshalb sich der ganze Prozess so lang hingezogen hat. Unsere Kapitänin hatte nach so einer langen Zeit letztlich keine andere Wahl, weshalb wir den Notstand ausgerufen haben. Selbst das hat die italienischen Behörden leider nicht zum Handeln bewegt.

In vielen europäischen Ländern brach nach der Verhaftung der Kapitänin Rackete eine Welle der Solidarität los. Mehrere hunderttausend Euro Spenden kamen zusammen, um etwa Anwaltskosten zu stemmen. Für diesen Sonnabend sind bundesweit Solidaritätsaktionen geplant. Ist das für Sie ein Grund zum Weitermachen?

SM: Es ist Motivation, weniger ein Grund. Wir werden sowieso weitermachen, das Gesetz steht klar auf unserer Seite. Wir betreiben hier Seenotrettung und wollen niemanden im Mittelmeer sterben lassen. Die Solidarität, die wir gerade überall in Europa erfahren, ist eine unfassbar tolle Sache und stärkt uns natürlich den Rücken.

LS: Es ist schön, endlich die Aufmerksamkeit zu bekommen, die es braucht, um Dinge zu verändern. Jetzt bekommen wir diese Öffentlichkeit, aber als wir erklärten, die Situation sei nicht länger tragbar, oder als wir direkt nach der Rettung nach sicheren Häfen gefragt haben, da haben wir keine Unterstützung bekommen. Wir hoffen jetzt, dass diese Solidarität auch praktisch wird.

Was bräuchte es Ihrer Meinung nach?

LS: Es braucht eine Lösung, dass niemand mehr im Mittelmeer ertrinkt. Wir hoffen, dass sich etwas bewegt, dass mindestens die Repression gegen alle NGO-Schiffe, die es gibt, beendet wird. Die politisch Verantwortlichen müssen klarstellen, dass Seenotrettung kein Verbrechen ist.

Viele Politiker in Deutschland und der EU traten öffentlich für die Freilassung Racketes ein. Wie glaubwürdig sind solche Aussagen?

SM: Unser Fall ist eine höchst politische Angelegenheit geworden. Man muss aber darauf hinweisen, dass viele dieser Politiker für die jetzige Entwicklung verantwortlich sind. Zum Beispiel weil staatliche Seenotrettungsmissionen eingestellt worden sind. Wenn diese Leute im Nachhinein die Freilassung von Carola fordern, sehe ich das persönlich kritisch. Die Seenotrettung wird nach wie vor kriminalisiert – und das ist ein »No-Go«.

Vor wenigen Tagen sind mehrere Flüchtlingsboote aus eigener Kraft in Lampedusa angekommen, während wir dort anlagen. Zudem war die »Open Arms«, das Schiff einer spanischen Rettungsorganisation, vor kurzem an einer Rettung beteiligt. Dort arbeiteten die Behörden direkt mit den Seenotrettern zusammen. Das zeigt: Es geht hier ganz eindeutig um eine politische Angelegenheit. Während wir über zwei Wochen aufgehalten worden sind, durften um uns herum andere Schiffe anlegen.

Sie haben mit Ihrer aktuellen Mission seit Ende 2017 etwa 3.000 Menschen gerettet. Was bedeutet die Beschlagnahme der »Sea-Watch 3« für die Seenotrettung im Mittelmeer?

SM: Die Kriminalisierung von Rettern und Beschlagnahme von Schiffen ist ein dramatischer Zustand, zumal weiterhin Menschen über das Mittelmeer flüchten. Es stimmt uns froh, dass wieder andere NGOs dort unterwegs sind. Die Zahlen zeigen, dass sie und wir dringend dort draußen gebraucht werden.