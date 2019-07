EU schaut weg

Ismail Zitouny/REUTERS Ein Geflüchteter im libyschen Internierungslager, in dem bei einem Luftangriff in der Nacht zu Mittwoch mindestens 44 Menschen getötet wurden

Nach dem Massaker in einem libyschen Internierungslager hat ein UN-Vertreter den europäischen Politikern »eine gewisse Blindheit« für die Situation der Flüchtlinge in dem nordafrikanischen Land vorgeworfen. Bei einem Luftangriff waren am Mittwoch in den frühen Morgenstunden mindestens 44 Menschen getötet und mehr als 130 verletzt worden.

Der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für die Migration im Mittelmeerraum, Vincent Cochetel, erinnerte am Donnerstag daran, dass die UNO schon vor zwei Monaten die Schließung dieses Lagers gefordert hatte, nachdem dort während eines Luftangriffs zwei Menschen verletzt worden waren. Die Weltorganisation habe zudem wiederholt gefordert, dass aus Seenot gerettete Flüchtlinge nicht nach Libyen zurückgebracht werden dürften. Die seit April andauernden Kämpfe in der Umgebung der Hauptstadt Tripoli hätten die Lage noch weiter verschlechtert. Nach dem Luftangriff vom Mittwoch dürfe die EU die bisherige Form der Zusammenarbeit mit libyschen Stellen keinesfalls fortsetzen.

Die nicht gewählte »Regierung« im westlibyschen Tripoli und der Warlord Khalifa Haftar, der sein Hauptquartier im ostlibyschen Benghasi hat, machen sich gegenseitig für die Attacke verantwortlich. Der Hintergrund scheint dennoch eindeutig: Das angegriffene Lager in Tadschura liegt in einem von der »Regierung« kontrollierten Gebiet. Nachdem Haftars Truppen am 26. Juni aus der strategisch wichtigen Stadt Garian vertrieben worden waren, hatte ein Sprecher des Warlords am Montag angekündigt, dass dessen Privatarmee ihre Luftangriffe verstärken werde, weil die »traditionellen Mittel« zur »Befreiung« von Tripoli »ausgeschöpft« seien. Danach waren mehrere Ziele aus der Luft attackiert worden, darunter auch der internationale Flughafen der Hauptstadt im Vorort Mitiga. Unter anderem seien dort eine von der Türkei gelieferte Drohne und der zugehörige Kontrollraum vernichtet worden, behauptete ein Sprecher Haftars.

Gegen Libyen besteht seit 2011 ein Waffenembargo der UNO. Dennoch wird Haftar nach Erkenntnissen der Weltorganisation hauptsächlich vom benachbarten Ägypten, von den Vereinigten Arabischen Emiraten und von Saudi-Arabien militärisch, von den beiden letzteren auch finanziell, unterstützt. Bei der Rückeroberung der Stadt Garian vor zehn Tagen fanden die Kämpfer der »Regierung« und der mit ihr verbündeten Milizen moderne ausländische Waffen, bei denen zum Teil direkt nachweisbar war, dass sie auf dem Umweg über die Emirate nach Libyen gekommen waren. Unter ihnen befanden sich vier in den USA hergestellte Panzerabwehrraketen, von denen jede 170.000 Dollar kostet, ein russisches Luftabwehrsystem und Kampfdrohnen aus China.

Auf der anderen Seite bekommt die zwar nicht durch Wahlen legitimierte, aber international anerkannte Regierung in Tripoli Hilfe von Katar und der Türkei, die angeblich unter anderem ebenfalls bewaffnete Flugkörper und außerdem gepanzerte Fahrzeuge liefert. Haftar behauptete, dass türkische Soldaten und Drohnen bei der Einnahme von Garian eine bedeutende Rolle gespielt hätten. Am Freitag voriger Woche kündigte Haftars Sprecher Ahmed Mesmari an, dass die Luftwaffe des Warlords künftig alle türkischen Schiffe und Boote innerhalb der libyschen Gewässer angreifen werde. Aus der Türkei kommende Flugzeuge und türkische Firmen im Land seien von nun an »legitime Ziele« für militärische Angriffe. Auf libyschem Boden angetroffene türkische Staatsbürger würden festgenommen. Das Verteidigungsministerium in Ankara drohte daraufhin, »alle Feindseligkeiten« würden »auf wirksamste und härteste Weise beantwortet«. Tatsächlich folgten der Ankündigung Mesmaris keine Taten.