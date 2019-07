Einigung im Sudan

Hussein Malla/AP/dpa Sieg der Straße? Militärrat im Sudan muss beweisen, dass er die Opposition ernst nimmt (Khartum, 30.6.)

Im Sudan hat sich die Oppositionsbewegung »Allianz für Freiheit und Wandel« mit dem regierenden Militärrat nach zwei Verhandlungstagen auf einen Fahrplan für die Bildung einer Übergangsregierung geeinigt. Am Freitag morgen verkündeten die Mediatoren der Afrikanischen Union und Äthiopiens, dass beide Seiten eine Übergangszeit von drei Jahren und drei Monaten vereinbart hätten, in der Militärrat und Zivilisten gemeinsam in einem Obersten Rat regieren würden. Zudem solle eine unabhängige Technokratenregierung gebildet werden.

Dem Obersten Rat sollen demnach fünf Zivilisten der Allianz und fünf Militärs angehören, sowie ein weiterer Zivilist, auf den sich beide Seiten einigen müssen. Für die ersten 21 Monate wird der Rat von einem Militärvertreter geführt, daran anschließend soll die Macht an einen Zivilisten übergehen, wie es in einem am Freitag veröffentlichten Statement des Gewerkschaftsbündnisses SPA hieß, das Teil der Allianz ist. Damit konnte sich die Opposition nicht mit ihrer Forderung durchsetzen, dass der Oberste Rat nur von einem Zivilisten geführt werden soll. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, beinhalte die Vereinbarung allerdings eine weitere wichtige Forderung der Allianz. So könne sie die Mitglieder der zu bildenden Expertenregierung unabhängig von den Generälen wählen.

Einer der Verhandlungsführer der Allianz, Omer Al-Digair, trat als erster Vertreter der Opposition vor die Presse und betonte, dass die wichtigste Priorität der Übergangsregierung das Erreichen von Frieden sein solle, wie die Zeitung Sudan Tribune am Freitag schrieb. Dazu gehöre vor allem die transparente unabhängige Untersuchung der Morde an Demonstranten, die während der Proteste seit dem Sturz von Omar Al-Baschir am 11. April verübt wurden. Wie es in der SPA-Mitteilung heißt, konnte sich die Allianz in diesem Punkt durchsetzen.

Zu der Vereinbarung sagte Tarek Abdel Meguid von der Allianz gegenüber AP, dass er nicht vollständig mit dem Ergebnis zufrieden sei, Konzessionen aber notwendig gewesen seien, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Am Nachmittag sollte darüber entschieden werden, ob die für den 13. Juli angekündigte Großdemonstration und der für den 14. vorgesehene Generalstreik weiterhin stattfinden.