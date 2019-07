Praktische Solidarität

RubyImages/F. Boillot

Vor einem von Zwangsräumung bedrohten Spätkauf in Berlin-Kreuzberg haben am Donnerstag abend Hunderte Menschen demonstriert. Sie forderten den Erhalt der Kiez-Institution (siehe jW vom 1.7.). Sie sei erfreut, dass »so viele Leute da sind«, sagte Späti-Inhaberin Zekiye Tunc laut RBB. Ein vor dem Geschäft in der Oranienstraße 35 aufgebautes »Protestpodest« soll drei Monate lang stehenbleiben. Die Genehmigung dafür durch den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegt bereits vor. (jW)