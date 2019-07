Madrid. Der 19jährige Portugiese João Félix wechselt für 127,2 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atlético Madrid. Der Sohn eines Lehrerpaares hat in der vergangenen Saison für Benfica in 43 Pflichtspielen 20 Tore erzielt, darunter drei in der Europa League gegen Frankfurt. Eintracht-Coach Adi Hütter nannte ihn bei dieser Gelegenheit ein »Jahrhunderttalent«. Félix soll in Madrid sieben Millionen Euro im Jahr verdienen – netto, versteht sich. Für »Marktwerte und Märkte« interessiere er sich nicht, behauptete der Neuzugang, als er am Donnerstag in Madrid vorgestellt wurde, »das sind Dinge für Agenten und Präsidenten«. (sid/jW)