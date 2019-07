Kinder in Lagern

Courtesy American Academy of Pediatrics/Handout via REUTERS

Kinderärzte in den USA haben am Mittwoch Zeichnungen von Kindern veröffentlicht, die von den US-Behörden von ihren Eltern getrennt und in Internierungslagern an der Grenze zu Mexiko festgehalten worden waren. Die Bilder der Zehn- und Elfjährigen zeigen Menschen hinter Gittern und in Käfigen. »Der Fakt, dass diese Zeichnungen so realistisch und schrecklich sind, zeigt uns, was diese Kinder erlebt haben«, erklärte Dr. Colleen Kraft, die Chefin der Kinderärztevereinigung AAP.

US-Präsident Donald Trump bewegt das nicht. Er wies Vorwürfe über die Bedingungen in den Lagern am Mittwoch scharf zurück. Wenn »illegale Einwanderer« unzufrieden mit den Zuständen seien, sollten sie einfach nicht in die USA kommen, schrieb er auf Twitter. »Alle Probleme gelöst!« (AFP/jW)