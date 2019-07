Konzernschonender Kohleausstieg

David Young/dpa Klimaschutz ist auch eine soziale Frage

Die Bundesregierung hat am Mittwoch den Fahrplan für Regelungen gegen die weitere Nutzung von Kohle vor allem in der Energiewirtschaft vorgelegt. Demnach soll es im Herbst zunächst einen Entwurf für ein sogenanntes Steinkohlegesetz geben. Parallel soll der Braunkohleausstieg mit den Kraftwerksbetreibern besprochen werden.

Nach dem Willen von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) soll das Gesetz zur Steinkohle »Ende 2019« vom Bundestag verabschiedet werden. Der Schwerpunkt des Ministers liegt darauf, »dass zu jedem Zeitpunkt die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt«. Um das zu erreichen, sollen die Kohlekraftwerke »planbar und in gleichmäßigen Schritten vom Netz gehen«, wie es in dem Papier des Ministeriums heißt.

Und der Ausstieg soll den großen Konzernen nicht wehtun. So führe man mit den Betreibern »Gespräche« über einen geordneten Ausstieg aus der Braunkohle. Man habe sich »zum Ziel gesetzt, eine einvernehmliche Lösung zu erzielen«. Der Austausch mit dem Essener Energieriesen RWE sei bereits »fortgeschritten« und verläuft laut Altmaier »konstruktiv«. Für den Steinkohleausstieg bleibt es den Unternehmen überlassen, die Verhandlungen über die Kosten zu eröffnen. Vorgesehen sind in den ersten Jahren Ausschreibungen, in deren Rahmen die Betreiber »einen Preis für die Stillegung ihrer Kraftwerke bieten«. Wer am billigsten stillegt, erhält den Zuschlag.

Hintergrund des Fahrplans ist die Verständigung der Kohlekommission vom Februar, den Ausstieg bis spätestens 2038 zu vollziehen. Bis 2022 soll die Kohleverstromung demnach auf 30 Gigawatt sinken – je 15 Gigawatt bei Braun- und bei Steinkohle. Bis 2030 sollen es dann 17 Gigawatt sein, neun Gigawatt aus Braun- und acht Gigawatt aus Steinkohle. Derzeit sind es noch rund 41 Gigawatt, die mit der Verbrennung von Kohle »erzeugt« werden. 2018 war das gut ein Drittel des deutschen Stromangebots.

Den Grünen geht das alles zu langsam. So teilte der Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer mit, die Bundesregierung sei beim Kohleausstieg »in eine Art Bummelstreik« verfallen. Allein schon dadurch drohe der mühsam erreichte Kompromiss der Kohlekommission verspielt zu werden. »Dass Peter Altmaier bald ein halbes Jahr nach dem Ergebnis der Kohlekommission endlich mal einen Zeitplan vorlegt, wie das Ganze umgesetzt werden soll, ist schon an sich eine Bankrotterklärung«, kritisierte er.

Weiter warf Krischer der Bundesregierung vor, das Kohleausstiegsgesetz erst nach dem Gesetz über die Strukturhilfen verabschieden zu wollen. Letzteres soll den Wegfall von Arbeitsplätzen in den betroffenen Revieren in der brandenburgischen und sächsischen Lausitz, in Nordrhein-Westfalen westlich von Köln und in Sachsen und Sachsen-Anhalt um Leipzig und Halle abmildern. Schließlich sind vom Kohleausstieg 20.000 Beschäftigte direkt sowie rund 40.000 Beschäftigte indirekt betroffen.

Mit dem Gesetz gebe die Bundesregierung »den Betroffenen eine wirtschaftliche und soziale Perspektive«, hatte Altmaier damals auf einer Pressekonferenz argumentiert. Der Bund will dem Eckpunktepapier zufolge bis 2038 etwa 40 Milliarden Euro investieren, um den Strukturwandel abzumildern. Nach der Sommerpause soll ein »Referentenentwurf« ins Kabinett eingebracht werden.

Aus der Lausitz kam Kritik am Eckpunktepapier der Bundesregierung: »Die Konzentration auf die Förderung von Sachinvestitionen in Industrie oder bestimmte Technologien greift zu kurz«, sagte etwa die Lausitzer Abgeordnete des Brandenburger Landtags Kathrin Dannenberg (Die Linke) am 22. Mai in Potsdam. Maßnahmen zur Förderung des Strukturwandels sollten vielmehr an den wichtigsten langfristigen Wachstumstreibern, Bildung sowie Forschung und Entwicklung, ansetzen. (Reuters/jW)