Konservative in Griechenland vorn

Athen. Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Griechenland am 7. Juli zeichnet sich laut zwei Umfragen ein Regierungswechsel ab. Die Konservativen der Nea Dimokratia (ND) unter ihrem Chef Kyriakos Mitsotakis führen demnach im Rennen um die Gunst der Wählerschaft klar vor der Syriza. Die Regierungspartei rutscht laut diesen Umfragen im Vergleich zur Wahl 2015 von rund 35,5 Prozent auf 29,2 beziehungsweise sogar 24,3 Prozent ab. Die Konservativen könnten den Erhebungen nach auf 38,6 beziehungsweise 34,0 Prozent kommen (2015: 28,1 Prozent).

Die sozialdemokratische Kinal (Bewegung für Wandel) käme demnach auf etwa sieben Prozent, die Kommunistische Partei KKE auf fünf und die Faschisten der »Goldenen Morgendämmerung« auf vier Prozent. (dpa/jW)