Nordkorea kritisiert US-Administration

New York. Wenige Tage nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea hat Pjöngjang die Politik Washingtons kritisiert. Die nordkoreanische UN-Delegation warf den USA am Mittwoch vor, »versessen auf feindselige Aktionen« und »besessen von Sanktionen« zu sein. Anlass ist ein Brief der USA an alle UN-Mitgliedsstaaten, in dem diese aufgefordert wurden, nordkoreanische Arbeiter in ihr Land zurückzuschicken. Das Schreiben vom 27. Juni zielt auf die Einhaltung von Sanktionen, nach denen alle nordkoreanischen Beschäftigten bis Ende 2019 in ihre Heimat zurückgeschickt werden sollen. Nach UN-Schätzungen arbeiten Zehntausende Menschen aus der Demokratischen Volksrepublik im Ausland, insbesondere in China und Russland. (AFP/jW)