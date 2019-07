Ungemütliche »WG-Party«

Markus Schreiber/AP Photo/dpa Wehrministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Mittwoch in Berlin auf dem Weg zur Kabinettssitzung

Juso-Chef Kevin Kühnert hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sofort veräppelt, als sie am Mittwoch twitterte: »Hallo Europa! Hello Europe! Salut l’Europe!«. Kühnert verglich die frischgebackene Kandidatin für den Vorsitz der Europäischen Kommission mit einem unangekündigten Gast auf einer »geschlossenen WG-Party«. Sein Antwort-Tweet könnte ein Vorgeschmack auf das Stimmverhalten der SPD-Abgeordneten im EU-Parlament gewesen sein. »Die sozialdemokratischen Abgeordneten haben keinerlei Grund, für Frau von der Leyen zu stimmen«, sagte der Fraktionsvorsitzende in Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, dann am Donnerstag im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. »Am Ende ist das ja eine geheime Wahl, aber ich gehe davon aus, dass jedenfalls die deutschen Sozialdemokraten sich so verhalten«, erklärte er. Die SPD stellt zwar nur 16 von 152 Sozialdemokraten im EU-Parlament, dem insgesamt 751 Abgeordnete angehören. An von der Leyens überraschender Nominierung für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin gibt es allerdings parteiübergreifend Kritik, da die Verteidigungsministerin gar nicht zu den Spitzenkandidaten bei der EU-Wahl am 26. Mai gehört hatte. Am Dienstag dieser Woche war sie von den EU-Staats- und Regierungschefs nominiert worden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) musste sich in Brüssel enthalten, weil die SPD den Vorschlag nicht mittragen wollte. Stegner fand deutliche Worte: Jetzt solle jemand ins Amt gehoben werden, der nicht auf den Wahlplakaten stand, sagte er. »Frau von der Leyen gehört jetzt nicht gerade zu den Leistungsträgern in der großen Koalition, sie hat einen Untersuchungsausschuss an der Backe, und sie hat keine besonders gute Arbeit abgeliefert«, fügte Stegner hinzu. Die Aktion trage zur Politikverdrossenheit bei. Gerade Union und SPD könnten sich so etwas am wenigsten erlauben.

Juso-Chef Kühnert sieht darin eine weitere Belastung für die Koalition mit CDU und CSU im Bund. Die Personalie trage nicht dazu bei, »dass es die große Koalition am Ende des Jahres noch gibt«, sagte der Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation am Donnerstag dem Südwestrundfunk (SWR). Einen sofortigen Ausstieg der SPD aus der Bundesregierung hält Kühnert allerdings nicht für sinnvoll.

Auch Teile der Unionsparteien sind nicht glücklich über die Nominierung – und nehmen kein Blatt vor den Mund. »Warum sollte man in fünf Jahren überhaupt nochmals zur Europawahl gehen? Damit unter Druck stehende Minister am Ende mit Posten versorgt werden? Sicher nicht«, erklärte der Bezirksvorsitzende der Jungen Union (JU) Oberbayern, Daniel Artmann, laut Bericht des Münchner Merkur vom Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. Die Bundeskanzlerin und der Europäische Rat hätten »der Demokratie einen Bärendienst erwiesen«. Er hoffe, »dass das Europäische Parlament dem maßlosen Treiben ein Ende setzt«.

Unter Druck steht von der Leyen wegen der »Berateraffäre« des Verteidigungsministeriums. Der laufende Untersuchungsausschuss soll klären, inwieweit Aufträge an externe Berater rechtswidrig vergeben wurden und ob dabei Firmen bevorzugt wurden, die einen guten Draht zum Ministerium hatten.

Die »Werteunion«, die sich als »konservativer Flügel der CDU/CSU« bezeichnet, sieht im Ergebnis des »Postengeschachers« laut Presseerklärung vom Mittwoch »ein Indiz für das erneute Versagen der Außenpolitik der Bundeskanzlerin«. Durch »das Befördern einer Vertrauten, aber erfolglosen Ministerin«, wird für den Spitzenkandidaten der Unionsparteien, Manfred Weber, der Weg verbaut.

»Sollte es tatsächlich zu dieser suboptimalen Besetzung mit von der Leyen kommen, würde in Deutschland eine Kabinettsumbildung notwendig. Diese böte aus Sicht der Werteunion aber zumindest zwei Chancen: Ein neuer Bundesverteidigungsminister könnte und sollte sich des dringend notwendigen Wiederaufbaus der Bundeswehr annehmen«, so das vernichtende Urteil über von der Leyen als Ressortchefin. Gleichzeitig könne »Friedrich Merz endlich Regierungsverantwortung« übertragen werden, »im Idealfall im Wirtschaftsministerium«. Der CDU-Wirtschaftsratsvize und Blackrock-Aufsichtsratschef Merz gehört momentan keinem Parlament an.