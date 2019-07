Gibraltar stoppt Supertanker

Madrid. In Gibraltar ist am Donnerstag ein Supertanker wegen des Verdachts illegaler Öllieferungen an Syrien gestoppt worden. Das Schiff »Grace 1« sei in den frühen Morgenstunden von der Polizei und den Zollbehörden des britischen Territoriums an der Südspitze der Iberischen Halbinsel angehalten worden, teilte Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo mit. Das Schiff hatte offenbar Rohöl geladen, das unter Umgehung der EU-Sanktionen nach Syrien geliefert werden sollte. Die »Grace 1« fährt laut dem Branchendienst »Lloyd's List« unter der Flagge Panamas und soll iranisches Öl geladen haben. (AFP/jW)