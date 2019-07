Berlins zweite Endlosbaustelle

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, muss sechs Millionen Euro zusätzlich auftreiben

Die Verzögerung bei der Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin kostet allein die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in den kommenden zwei Jahren rund sechs Millionen Euro zusätzlich. Bisher waren für den aufwendigen Umzug in den weitgehend rekonstruierten Schlossbau gegenüber der Museumsinsel etwa 32 Millionen Euro veranschlagt worden, wie Stiftungspräsident Hermann Parzinger am Donnerstag in Berlin sagte.

Ursprünglich sollte das Kultur- und Ausstellungszentrum von November an in mehreren Etappen geöffnet werden. Wegen verschiedener technischer Probleme kann der erste Schritt nun frühestens im September 2020 erfolgen. Bis Sommer 2021 folgen zwei weitere Etappen. Im bisher rund 600 Millionen Euro teuren Humboldt-Forum wird die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihren Museen die meisten Flächen der etwa 40.000 Ausstellungsquadratmeter bespielen. Auch das Land Berlin und die Humboldt-Universität ziehen mit Ausstellungen ein.

Durch die Verzögerung bekommt die Hauptstadt ein weiteres Millionengrab. Denn seit Jahren warten Berliner und Brandenburger auf die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER. Der Bau in Schönefeld sollte eigentlich 2011 in Betrieb gehen. Baumängel, Technikprobleme und Planungsfehler machten jedoch sechs Eröffnungstermine zunichte. Der Kostenrahmen wuchs seit Baubeginn 2006 von zwei auf 6,5 Milliarden Euro. Nun wird der Start für Oktober 2020 angestrebt.

Das Humboldt-Forum steht auch dafür in der Kritik, dass dort vom deutschen Kaiserreich geraubte Kunstschätze und Skelette von Ermordeten ausgestellt und nicht an ihre Ursprungsländer zurückgegeben werden sollen. Der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer hatte im Mai darauf hingewiesen, dass im künftigen Humboldt-Forum Benin-Bronzen aus Nigeria gezeigt werden sollen. Über die großen Themenkomplexe Genozid an den Herero und Nama und Raubobjekte werde öffentlich nicht diskutiert. Das sei »eigentlich ein Echo kolonialer Machtverhältnisse«. Das deutsche Kaiserreich hielt von 1884 bis 1915 weite Gebiete des heutigen Namibias besetzt. Die Kolonialherren schlugen Aufstände der Volksgruppen der Herero und Nama zwischen 1904 und 1908 brutal nieder. Sie töteten Historikern zufolge etwa 65.000 der 80.000 Herero und mindestens 10.000 der 20.000 Nama. (dpa/jW)