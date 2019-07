4th of July

Jim Bourg/REUTERS

Zum Unabhängigkeitstag der USA sind am Donnerstag vor dem Lincoln-Denkmal in Washington Panzer aufgefahren, riesige Bildschirme wurden installiert. US-Präsident Donald Trump, der am Abend (Ortszeit) eine Rede halten wollte, hatte die traditionellen Feierlichkeiten unter dem Motto »Salute to America« stark militarisiert. Kritiker warfen ihm vor, die Veranstaltung zu politisieren und Steuergelder zu verschwenden. Die Friedensorganisation »Code Pink« hatte zu Gegenaktionen aufgerufen. Unter anderem sollte der als »Baby Trump« bekanntgewordene Ballon aufsteigen. (dpa/jW)