dpa Geschwindigkeit auch dank Corticosteroiden: Eddy Merckx beim Zeitfahren (1970)

Am kommenden Sonnabend startet die 106. Tour de France. Dieses komplett durchkommerzialisierte, nach Olympischen Spielen und Fußball-WM drittgrößte Sportereignis der Welt beginnt dieses Jahr in Brüssel. In den letzten Jahren wurde es ja mehr und mehr zu einer nervenden Tradition, die großen Landesrundfahrten im Ausland beginnen zu lassen. Facettenreiche kapitalistische Verwertungslogik in Reinkultur. Die ersten Etappen des letztjährigen Giro d’Italia in der israelischen Wüste dürfen als unrühmlicher Höhepunkt solcher Verlagerungen gelten.

Nun also Brüssel – weshalb genau? Spontan erhoffte ich mir (realitätsfern bis naiv) eine Lobpreisung des 60. Jahrestages der Weltmeistertitelverteidigung von Gustav Adolf »Täve« Schur im Jahr 1959. Dummerweise müsste die »Grande Boucle« dafür im niederländischen Zandvoort, dem WM-Ort von 1959, starten. Tut sie aber nicht. Ob im Jahr 1959 ein damals erst 14jähriger Belgier die Triumphe Täves registrierte? Wer weiß. Sicher ist, dass zehn Jahre später eben dieser Belgier eine zweite große Ära des Weltradsports prägen sollte: Der große Eddy Merckx startete 1969 in seine erste Tour de France, dominierte sie beinahe nach Belieben. In jeder Sonderwertung war er Primus, was keinem vor ihm gelang und nach ihm gelingen sollte. Von den 22 Etappen gewann Merckx sieben. Der Belgier sammelte Siege wie kein zweiter und gilt bis heute als der erfolgreichste Radsportler aller Zeiten. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Corticosteroide damals nicht als Doping galten, weshalb Merckx regen Gebrauch von ihnen machen konnte. Kein ganz unwichtiger Fakt, wenn man auf die Tour und Tourberichterstattung von heute in puncto Doping schaut.

Sonnabend in Brüssel soll also der erste von fünf Tour-de-France-Siegen des belgischen Nationalidols gewürdigt werden. Die beiden Startetappen stehen ganz im Zeichen von Merckx. Das erste Rennen führt durch den Kiez seiner Kindheit in Woluwe-Saint-Pier re. Tags drauf, im Rahmen eines Mannschaftszeitfahrens, geht es dann, auch das eine Reverenz an Merckx, vom Königlichen Palast zum Atomium. Eine schöne Geste, wenngleich die exorbitanten Ausgaben auf der einen Seite und die erquicklichen Einnahmen des Tour-Veranstalters A. S. O. auf der anderen in keinem Verhältnis stehen.

Was das Kernland der großen Schleife in Frankreich betrifft, möchte ich das Augenmerk an dieser Stelle auf den Startort der 4. Etappe am 9. Juli legen: In Reims gewann 1958 das erste Mal ein deutscher Radsportler den Weltmeistertitel, nämlich der oben erwähnte Täve Schur für die DDR.

Die Planer scheinen aus der Vergangenheit gelernt zu haben. Es wird rasch abwechslungsreicher. Bereits in der ersten Woche geht es in die Vogesen mit gleich zwei anspruchsvollen Abschnitten. Vor allem am sehr schwierigen Planche de Belle Filles könnte die steile Zielpassage mit 20 Prozent Steigung zu ersten spürbaren Abständen in der Gesamtwertung führen. Im Kampf um das gelbe Trikot scheint alles möglich. Nachdem Topfavorit Chris Froome (Team Ineos, ehemals Sky) vor gut drei Wochen schrecklich stürzte und deshalb fehlt, ist der Ausgang der Tour de France dieses Jahr deutlich schwerer vorherzusehen. Interessant auch, ob der Slowake Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) am 28. Juli in Paris sein siebtes grünes Trikot des besten Sprinters holen wird. Damit würde er Erik Zabel überflügeln, der mit insgesamt sechs grünen Trikots (1996–2001) den für die Ewigkeit gedachten Rekord hält.