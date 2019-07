»Schmerzfreier« Anwalt

Patrick Seeger dpa/lsw Advokat Höcker: Würde »auch Josef Stalin und die RAF mit professioneller Distanz vertreten« (Archivbild, 2010)

Die Mandantschaft des Kölner Medienanwalts Ralf Höcker und seiner Kanzlei ist vielfältig, aber in schlagzeilenträchtigen politischen Fällen meist reaktionär: Neben AfD-Politikern, deren Geschäftsmodell die Angst vor einer Islamisierung Deutschlands ist, gehört dazu auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der im vergangenen Jahr beim Angriff auf den nordsyrischen Kanton Afrin dschihadistische Hilfstruppen einsetzte und schon 1998 als Kommunalpolitiker mit dem Vers »Die Minarette sind unsere Bajonette« hausieren ging. Für ihn wurde Höcker im Mai 2016 tätig, als Erdogan Unterlassungsansprüche bezüglich des Schmähgedichts von Jan Böhmermann durchsetzen wollte.

Auch gegen die junge Welt ging Höckers Kanzlei für Medien- und Markenrecht bereits vor – im Namen des früheren Verfassungsschutzagenten J. H., der mehrere Jahre als Agitator der Kölner Neonaziszene aufgefallen war und dem Phantombild eines NSU-Terroristen ähnelte. Diesen Prozess hat Höckers Kanzlei gewonnen, daher kann der Name des »geheimen Mitarbeiters« des Inlandsgeheimdienstes, der angeblich nie ein echter Nazi war, hier nicht ausgeschrieben werden.

»Wir sind da vollkommen schmerzfrei. Wir vertreten jeden, der sich an uns wendet, egal, welche politische Gesinnung er hat«, erklärte Höcker dem Deutschlandfunk, nachdem er 2017 durchgesetzt hatte, dass Bundesbehörden die AfD nicht als »rechtsextrem« bezeichnen dürfen. Als die AfD Anfang Mai dieses Jahres eine »1. Konferenz der freien Medien« in Räumen des Deutschen Bundestags abhielt, referierte dort das CDU-Mitglied Ralf Höcker über »Presserecht und Reputationsmanagement«.

Unter Anwälten ist diese »Schmerzfreiheit« nicht selten – Höcker versucht aber neuerdings auch ehrenamtlich, Journalisten einzuschüchtern. Am 15. Juni gratulierte er sich selbst in einem Tweet »ganz herzlich zur Wahl zum neuen Bundespressesprecher der Werteunion«. Jenem rechten CDU-Flügel, der nicht »als ultrakonservativ oder AfD-nah« gelten will, gehört auch der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen an. »Demnächst muss ich mit Journalisten also reden, anstatt sie vor Gericht zu zerren«, fügte Höcker seinem Tweet hinzu.

Auf die Anfrage von junge Welt, ob er in letzter Zeit mit professioneller Distanz auch Mandate von Linken übernommen habe, erklärte Höcker am Dienstag, er würde »auch Josef Stalin und die RAF mit professioneller Distanz vertreten«. Allerdings seien Linke »emotional limitiert« und bevorzugten Szeneanwälte, erklärte er den Umstand, dass sich offenbar nicht viele bei ihm melden. Eine »Funktionärin der Partei Die Linke« habe dennoch den Weg zu ihm gefunden und sei erfolgreich gegen eine »geplante Medienberichterstattung« verteidigt worden. Die AfD liege prozentual nur auf Platz drei der parteipolitischen Mandate seiner Kanzlei – hinter der SPD und den Unionsparteien, so Höcker. Das habe er ausgerechnet, da er öfter gefragt werde, ob seine Mandantschaft rechtslastig sei. Die Kanzlei vertrete ohnehin zu 90 Prozent Unternehmen, aber auch »politiknahe islamische Organisationen« und »NGOs«, zum Beispiel von Tierschützern.

Die Stiftung Warentest hatte im April 2017 »dubiose Anbieter von Geldanlagen« als Auftraggeber der Kanzlei genannt und den Anwälten »fiese Drohmethoden« vorgeworfen.

Höcker selbst betonte am Dienstag in seiner Antwortmail an junge Welt, die darin »mitgeteilten Fakten« seien »explizit zu erwähnen«, damit der Artikel »presserechtlich nicht angegriffen werden« könne. Im Fall einer schriftlichen Anfrage des ARD-Magazins »Kontraste« hatte er sogar behauptet, die Redakteurin sei »verpflichtet«, Zitate von ihm in aller gewünschten Ausführlichkeit in dem geplanten Sendebeitrag unterzubringen. Dem widersprach der Medienanwalt Thorsten Feldmann im Interview mit dem Portal Über Medien am 21. Juni: Es sei durchaus zulässig, als Journalistin längere Ausführungen zusammenzufassen, wenn zuvor keine Autorisierung vereinbart worden sei.

Einen weiteren Einschüchterungsversuch der Kanzlei hatte die freie Journalistin Birgit Gärtner, die für das Internetmagazin Telepolis und den Blog Frauenstandpunkt schreibt, am 15. Juni – dem Tag der Höckerschen Eigengratulation – bekanntgemacht: Sie habe wegen ihrer Berichte über den Verein »Islamic Relief Deutschland« (IRD) Post von »einer der renommiertesten Medienkanzleien dieses Landes« bekommen. Der Verein, dessen Name »Islamische Hilfe« bedeutet, stellt sich als Wohltätigkeitsorganisation dar, agitiert aber laut Gärtner unter diesem Deckmantel in Flüchtlingsheimen und propagiert ein reaktionäres Frauenbild. Der IRD brachte die Kanzlei Höcker in Stellung, weil Gärtner auch von Verbindungen des Vereins zur Muslimbruderschaft geschrieben hatte – wie zuvor die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage von FDP-Abgeordneten im April. Gärtner soll nun eine Unterlassungserklärung unterzeichnen. Das werde sie nicht, sagte sie am Dienstag im Gespräch mit junge Welt. »In dem Schreiben heißt es, IRD habe ›absolut nichts‹ mit der Muslimbruderschaft zu tun«, so Gärtner, die das für »eine gewagte These« hält. Im Namen eines anderen islamistischen Vereins gehe die Kanzlei wegen eines Artikels von ihr auch gegen den Heise-Verlag vor, der Telepolis verantwortet.