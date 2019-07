Zwei Tage Verkaufsboykott

Laura Hasani/REUTERS Protestaktion am 23. November in Rudare im Norden Kosovos gegen Zollerhöhungen

Am gestrigen Mittwoch waren die Läden und Restaurants in den vorwiegend von Serben bewohnten Gebieten im Norden des Kosovo wieder geöffnet. Zuvor hatten die Händler ihre Geschäfte für zwei Tage geschlossen gehalten und protestierten damit gegen die mangelnde Versorgung mit Produkten aus Serbien, wodurch eine »humanitäre Katastrophe« drohe. Diese wurde bereits am vergangenen Dienstag von der in Belgrad erscheinenden Zeitung Politika heraufbeschworen.

Im vergangenen November hatte Pristina die Zölle auf Waren aus Serbien sowie aus Bosnien und Herzegowina auf 100 Prozent angehoben. Damit reagierten die Institutionen der sich 2008 mit westlicher Hilfe und völkerrechtswidrig von Belgrad abgespaltenen Provinz auf den gescheiterten Versuch, Mitglied in der internationalen Polizeibehörde Interpol zu werden. Seitdem liegen auch die von der Europäischen Union diktierten Gespräche zwischen Belgrad und Pristina auf Eis, denn Serbien fordert im Einklang mit internationalen Handelsverträgen die sofortige Aufhebung der Zölle, was von der kosovarischen Seite vehement abgelehnt wird.

Der Schaden durch die Handelsbeschränkung für die serbische Wirtschaft beläuft sich nach einer Mitte Mai veröffentlichten Studie des in Pristina ansässigen Thinktanks »Gap-Institute« auf rund 160 Millionen Euro. Doch auch weiterhin werden die Geschäfte in Nordkosovo versorgt, unter anderem mit geschmuggelten Waren. Dies räumte am Montag auch der serbische Handelsminister Rasim Ljajic gegenüber dem serbischen Sender N1 ein.

Am Dienstag abend veröffentlichte die Vereinigung der Geschäftsleute in Nordkosovo ein Statement zum Ende ihres Protests. Darin heißt es, der zweitägige Ausstand habe »Stärke, Einheit und die Bereitschaft der Serben zu kämpfen gezeigt«. Jeder weitere Angriff aus Pristina werde mit einer noch stärkeren Reaktion beantwortet. Von kosovarischer Seite wurde der Protest der Händler als »Simulation einer humanitären Katastrophe« abgetan, durch die Instabilität erzeugt werden solle. Den Geschäftsleuten wurde eine Verschwörung nachgesagt. So veröffentlichte die albanischsprachige Internetseite Indeks in der vergangenen Woche einen »serbischen Plan für den Norden«, durch den gezeigt werden solle, dass das Leben der serbischen Gemeinden in der Provinz »sehr schwer« sei.

Trotz der angeblichen »Simulation« reagierte Pristina. So erklärte am Montag Regierungschef Ramush Haradinaj, dass »provisorische Einzelhandelsgeschäfte« im Norden der Provinz eingerichtet worden seien. Ohne genaue Angaben zu machen, hieß es weiter, mehrere Lastwagen mit Gütern des täglichen Bedarfs seien dorthin gebracht worden.

Eine Lösung des Konflikts scheint in weiter Ferne. Ein für Anfang Juli von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigtes Treffen zwischen Belgrad und Pristina in Paris fand bisher nicht statt, und auch von dem am heutigen Donnerstag im polnischen Poznan beginnenden Gipfeltreffen des »Berlin-Prozesses« werden keine Ergebnisse erwartet.

Unterdessen versuchte Hashim Thaci, Präsident in Pristina, eine neue Provokation: Am Montag wurde im kosovarischen Parlament ein von ihm eingebrachter Resolutionsentwurf diskutiert, in dem gefordert wird, das sich die drei in Südserbien gelegenen und vor allem von Albanern bewohnten Gemeinden Presevo, Medvedja und Bujanovac mit dem Kosovo »vereinen« sollen. Dabei beruft sich Thaci auf ein sowohl von Belgrad wie auch international nicht anerkanntes »Referendum« aus dem Jahre 1992, bei dem sich unter dem Druck einer Freischärlergruppe die Mehrheit der Befragten für die Angliederung an die Nachbarprovinz ausgesprochen hatte.