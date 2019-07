Mieten sind Fass ohne Boden

Markus Scholz/dpa Demonstration gegen steigende Preise in Hamburg (4.5.2019)

Ein Dach über dem Kopf wird zunehmend zum Luxusgut. Mehr als jeder zehnte Haushalt in Deutschland hat 2017 finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen. Wohngeld und Kosten für Unterkunft und Heizung für Hartz-IV-Empfänger summierten sich auf rund 17,5 Milliarden Euro, wie aus dem »Wohngeld- und Mietenbericht 2018« hervorgeht, der am Mittwoch im Kabinett beschlossen wurde. Rund 4,4 Millionen Haushalte waren demnach auf Zuzahlungen angewiesen.

Die Kosten für Mieter in Deutschland seien in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Zwischen 2016 bis 2018 seien die Mieten jährlich um fünf Prozent gewachsen. In den »Metropolkernen« erhöhten sich die Mieten dabei sogar um rund sechs Prozent jährlich. Haushalte mit einem Nettoeinkommen von unter 1.300 Euro müssten bereits 46 Prozent ihres Einkommens für die Warmmiete ausgeben, heißt es im Bericht. Haushalte mit Einkommen von über 4.500 Euro monatlich hätten dagegen »unterdurchschnittliche Anteile der Mietausgaben in Höhe von 17 Prozent«.

Die Regierung bekräftigt in dem Bericht, dass sie das Wohngeld für Geringverdiener erhöhen und ausweiten will. Ab 2020 sollen demnach von dieser Wohngeldreform insgesamt rund 660.000 Haushalte profitieren. »Darunter sind rund 180.000 Haushalte, die durch die Reform einen erstmaligen oder erneuten Anspruch auf Wohngeld erhalten.« Die Regierung muss dem Bundestag alle zwei Jahre einen Bericht zu Wohngeld und Mieten vorlegen.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) veranschaulichte am Mittwoch, die langfristige Mietpreisentwicklung. Zwei Drittel der älteren Mieterhaushalte, in denen mindestens eine Person über 65 Jahren lebe, müssten mehr als 30 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben. 1996 seien es lediglich 38 Prozent der Haushalte über 65 gewesen. Heute könne bei 38 Prozent der älteren sogar von einer Überbelastung durch die Wohnkosten gesprochen werden: Diese entsprechen 40 Prozent und mehr des Haushaltseinkommens. »Wohnraum ist für zunehmend viele Seniorinnen und Senioren unbezahlbar«, fasste es Studienautorin Laura Romeu Gordo zusammen. Die Situation von älteren allein lebenden Menschen sei besonders schwierig. Im Schnitt müssten diese mehr als ein Drittel ihres Einkommens für die laufenden Kosten ihrer Wohnung abdrücken.

Die von den Studienautoren vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Notsituation wirken allerdings hilflos. Darunter falle die Förderung des Wohneigentums. Denn wer in seiner eigenen Wohnung lebt, muss im Schnitt weniger Nebenkosten bezahlen als Mieter. Zweitens könne doch einfach für »ausreichende Einkommen der Betroffenen« gesorgt werden, heißt es im DIW-Bericht. Die Anhebung des Wohngelds, die die Bundesregierung plant, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Der soziale Wohnungsbau sei die dritte Stellschraube. Es müssten grundsätzlich viel mehr Sozialwohnungen gebaut werden, vor allem in und um Großstädte. Bei einer Ausweitung des Bestands an Sozialwohnungen müsse auch bedacht werden, dass gerade Ältere sehr auf Netzwerke in ihrer Nachbarschaft und auf ihre sozialen Kontakte angewiesen sind. Wichtig sei es daher, dass neue Sozialwohnungen nicht nur in bestimmten Vierteln entstehen, sondern in den Gemeinden gut verteilt werden. (dpa/AFP/jW)