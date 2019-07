Gegen Rassismus

Corinna Kern/REUTERS

Nach dem Tod eines jüdischen Israelis mit äthiopischen Wurzeln bei einem Polizeieinsatz in Israel sind im ganzen Land Proteste aufgeflammt. Tausende Menschen demonstrierten am Dienstag abend gegen Polizeigewalt und Rassismus. Nach Angaben des Rettungsdienstes und der Polizei wurden mindestens 147 Menschen verletzt, 136 Demonstranten wurden festgenommen. Am Sonntag hatte ein nicht im Dienst befindlicher Polizist einen 18jährigen Dunkelhäutigen erschossen. Augenzeugen berichteten laut israelischen Medien, der Polizist sei nicht in Gefahr gewesen. (dpa/jW)