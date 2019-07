Verwickelte Verhältnisse

Hannah McKay/REUTERS »Business as usual«: Nick Kyrgios bei seinem Erstrundensieg am Dienstag

Am Wochenende vor dem Beginn der Championships in Wimbledon war viel von politischen Streitigkeiten innerhalb der ATP, der Profivereinigung der Männer, die Rede. Nach einer Sitzung des »Players Council«, des Spielerrats, gab es am Freitag vier Rücktrittserklärungen, die erste kam vom Niederländer Robin Haase, der in einem offenen Brief beklagte, im gegebenen Rahmen sei eine sinnvolle Repräsentation seiner Kollegen nicht mehr möglich. Fortschritte für die Organisation des Profitennis seien nach »einem unproduktiven Jahr« keine erzielt worden.

Der Vorsitzende des Spielerrats, Novak Djokovic, trat von seiner Funktion nicht zurück. Dafür gab er am Samstag ein episches Interview, in dem er die verwickelten institutionellen Verhältnisse zunächst einmal nur erklärte. Das Hauptproblem der ATP ist ja, dass sie zugleich Vertretung der Spieler (das war ihr historischer Anfang), aber eben auch der Interessen der verschiedenen Turnierveranstalter ist. Irgendeine direkte Entscheidungsbefugnis hat der Players Council nicht (man könnte fast meinen, er sei gleichsam das Europaparlament unter den Sportinstitutionen).

Wimbledon – als Turnier, als Wirtschaftsunternehmen, als Ereignis – hat mit der ATP zumindest unmittelbar praktisch nichts zu tun. Mittelbar natürlich schon, wie ja historisch der (ziemlich erfolgreiche) Boykottaufruf der ATP beim Wimbledon-Turnier des Jahres 1973 schon einmal bewiesen hatte.

Profitennis war schon immer eine unübersichtliche Geschichte. Hinter den Kulissen brodelt es seit Monaten wieder gewaltig. Die Tumulte behinderten Titelverteidiger Djokovic in seiner ersten Runde allerdings wenig. Er fertigte Philipp Kohlschreiber, der ihn zuletzt in Indian Wells noch überraschend hatte besiegen können, standesgemäß 6:3, 7:5, 6:3 ab. Business as usual. In vielen anderen Partien des Eröffnungstages konnte davon allerdings keineswegs die Rede sein.

Eines der prominentesten Opfer der ersten Runde war der an sechs gesetzte Alexander Zverev. Er verlor gegen den tschechischen Qualifikanten Jiri Vesely 6:4, 3:6, 2:6, 5:7. Nun ist Vesely ein exzellenter Rasenspieler, der gerade in Wimbledon in den frühen Runden schon immer gefährlich gewesen ist. Zverev begründete seine Niederlage insbesondere mit der Ineffektivität seines Aufschlags. Die Hauptplätze in Wimbledon seien in diesem Jahr sehr viel langsamer als zum Beispiel die Trainingsplätze. Darauf sei er, Zverev, so nicht vorbereitet gewesen.

In der Tat ist die permanente Verlangsamung auch der Rasenplätze seit Jahren ein leidiges Thema. Eastbourne-Gewinnerin Karolina Pliskova erklärte nach ihrem 6:2-7:6-Erstrundenerfolg gegen die Chinesin Zhu Lin, der Rasen in Wimbledon sei wesentlich langsamer und stumpfer gewesen als der in der Vorwoche in Eastbourne.

In der Damenkonkurrenz sind am ersten Spieltag reihenweise gesetzte Spielerinnen ausgeschieden. Die an 16 gesetzte French-Open-Finalistin Marketa Vondrousava verlor mit verletztem Schlagarm glatt 4:6, 4:6 gegen Junkball-Königin Madison Brengle, den ewigen Favoritenschreck.

An 23 gesetzt, sah die Siegerin des Vorbereitungsturniers in Nottingham vor drei Wochen, Caroline Garcia, mit 4:6, 0:6 gegen die Chinesin Zhang Shuai keine Sonne. Die an zehn gesetzte Aryna Sabalenka verlor glatt 2:6, 4:6 gegen Magdalena Rybarikova, eine Rasenspezialistin der alten (sterbenden) Schule.

Alles andere als eine Rasenspezialistin ist Naomi Osaka, bis vorletzte Woche noch Weltranglistenerste. Ihre 6:7-2:6-Auftaktniederlage gegen Yulia Putintseva war vielleicht der Papierform nach die größte Sensation des Eröffnungstages. Sie relativiert sich auf den zweiten Blick. Putintseva gewann schon vor zwei Wochen in Birmingham in zwei Sätzen gegen Osaka. Ihr Erfolgsrezept war wiederholt ein flacher Slice auf die Rückhand von Osaka, deren Variationsarmut in diesem Match mehr als offensichtlich wurde. Osaka ist eine Hartplatztennismaschine, nicht mehr und nicht weniger.

Eine kleine Mediensensation war das Erstrundenmatch der 39jährigen Venus Williams gegen die 15jährige Qualifikantin Cori Gauff, die jüngste Qualifikantin der Wimbledon-Geschichte, mithin ein Duell nicht nur der ältesten gegen die jüngste Spielerin des Tableaus, sondern auch eines zwischen Idol und Bewundererin, wenn man so will. Williams litt unter einer Ellbogenverletzung, Gauff hatte die Form von drei souverän gewonnenen Qualifikationsmatches. Ergebnis 6:4, 6:4 für Gauff, die noch nicht einmal geboren war, als Venus Williams 2000 ihren ersten Wimbledon-Titel gewann. Der Erfolg der Williams-Schwestern sei für sie der Grund gewesen, überhaupt die Möglichkeit zu erwägen, professionell Tennis zu spielen. Nun ist Cori Gauff die jüngste Vertreterin einer langen Tradition afroamerikanischer Tennisspielerinnen, die mit Althea Gibson (Wimbledon-Siegerin 1957 und ’58) noch vor der Gründung des Profiverbands WTA ihren Anfang nahm.