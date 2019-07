Braune Kontinuitäten

picture-alliance / ZB Neonazis an der Gedenkstätte des KZ Sachsenhausen, seit Sommer 1990 Wallfahrtsort für Faschisten (Potsdam, undatiert)

In der DDR seien Antifaschismus und die Erinnerung an Naziverbrechen »überall im Alltag präsent« gewesen. Doch eine öffentliche und kritisch-reflexive »Aufarbeitung des Nationalsozialismus« habe kaum stattgefunden, erklärte Christin Jänicke, Sozialwissenschaftlerin und Mitherausgeberin des Buches »30 Jahre Antifa in Ostdeutschland«, am 26. Juni in Berlin. Dort nahm sie im August-Bebel-Institut an einer Diskussion zum Thema »Nazis im antifaschistischen Staat – Rechtsex­tremismus in der DDR« teil.

Dabei handelte es sich um eine Nebenveranstaltung zur noch bis zum 16. Juli geöffneten Ausstellung »Immer wieder? Extreme Rechte und Gegenwehr in Berlin seit 1945«. Das Antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum zeigt zusammen mit dem Aktiven Museum anhand ausgewählter Beispiele die Kontinuität faschistischer Phänomene sowie antifaschistischer Gegenwehr. Die Ausstellung selbst kann ein möglicher Antrieb sein für alle, die sich der aktuellen Rechtsverschiebung gesellschaftlicher Diskurse in den Weg stellen.

Wie in der BRD sei Jänicke zufolge auch in der DDR Rassismus stark ausgeprägt gewesen. Neben antisemitischen Schmierereien waren insbesondere ab den 1980er Jahren etwa 200 pogromartige Ausschreitungen sowie mindestens 12 aus rassistischen Gründen getötete Menschen in der DDR zu verzeichnen. Ausländische Vertragsarbeiter waren häufig abgeschottet in Wohnheimen untergebracht. Bei Besuchen von Gaststätten oder Diskotheken an Wochenenden erfuhren sie dort oft Ablehnung und rassistische Anfeindungen. Dies geht aus Erzählungen hervor, die das Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin mit dem Webprojekt »Bruderland« dokumentiert.

Eine Ausdifferenzierung von Jugendkulturen setzte ab 1981/82 ein, es entwickelte sich eine Punkszene und vereinzelt tauchten erste Skinheads auf. Neonazis traf man zu dieser Zeit am ehesten in und um Fußballstadien. Erst ab Mitte der 1980er Jahre bildeten sich festere Organisierungsansätze, wie etwa die Lichtenberger Front. Diese entstand 1986 aus dem Umfeld rechter Hooligans des BFC Dynamo Berlin. Über die damals in der Bundesrepublik aktive »Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei« bestanden wiederum Kontakte in die westdeutsche Neonaziszene.

Persönliche Einblicke in diese Jahre gab Thomas Thiele, Geschäftsführer des Stadtjugendrings Königs-Wusterhausen, als zweiter Podiumsteilnehmer an jenem Abend. So sei der Ort Velten etwa bereits in der DDR für seine lange Geschichte rechter Aktivitäten bekannt gewesen. Seit 1987 habe sich dort der »Gesamtsturm Velten-Oranienburg« organisiert. Laut der antifaschistischen Informationsseite www.inforiot.de ging von dieser »Kameradschaft« auch die erste dokumentierte neonazistische Straftat aus, »bei der knapp 100 Neonazis eine Kneipe und eine Streife der Volkspolizei angriffen«.

In einzelnen Fällen reagierte der Staat »mit der Ausweisung in die BRD oder die Einberufung in die NVA«, berichtete Thiele. In der Regel jedoch seien rechte Angriffe öffentlich nicht politisch gewürdigt, sondern als »Rowdytum« verharmlost worden. Mit der Umbruchphase ab 1989 habe die staatliche Repression gegen Neonazis deutlich abgenommen. Auch deshalb, so Thiele, konnte sich eine dynamische Szene entwickeln, aus der auch der »Nationalsozialistische Untergrund« (NSU) als rechtes Terrornetzwerk hervorging.