Rotlicht: EU-Kommissionspräsident

Michael Urban/REUTERS Beispiel Juncker. Seine Karriere verdankt der amtierende EU-Kommissionspräsident dem deutschen Kanzler Kohl

Offiziell hat der Kommissionspräsident das mächtigste Amt innerhalb der EU inne. Die Kommission mit ihren insgesamt 28 Mitgliedern – eines für jeden EU-Staat – wird gern als Regierung der Union beschrieben. Der Kommissionspräsident hat damit eine Funktion, die derjenigen eines Ministerpräsidenten oder einer Bundeskanzlerin ähnelt. Er bestimmt die politische Agenda der Kommission, er leitet ihre Sitzungen, und er wacht darüber, dass sie die beschlossene Politik auch wirklich umsetzt. Zuweilen vertritt er die Kommission nach außen, etwa bei G-7- und G-20-Gipfeln, auch bei bilateralen Treffen der Union mit Nichtmitgliedsstaaten. Zudem nimmt er an wichtigen Debatten im Europaparlament sowie im Europäischen Rat, dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs, teil. Seit geraumer Zeit hält er einmal im Jahr eine »State of the Union«-Rede vor dem Europaparlament, in der er die aktuelle Lage und die Zukunftsperspektiven der EU skizziert. Die Bezeichnung »State of the Union« ist – ganz bescheiden – von der gleichnamigen Rede des US-Präsidenten vor dem Kongress abgeschaut. Soweit die Theorie.

Über die Praxis kann man, was die Frage der Macht angeht, einiges am Beispiel des scheidenden Amtsinhabers Jean-Claude Juncker lernen, der den Posten seit dem 1. November 2014 innehat. Der Luxemburger hatte einst öffentlich bekannt, er habe sich »Deutschland immer besonders nahe gefühlt – von frühester Jugend an«. Seinen »Einfluss in Europa« verdankt er, so formulierte er selbst es im Jahr 2012, nicht seiner politischen Karriere in seinem Heimatland – Luxemburg ist schließlich keiner der mächtigen EU-Staaten –, sondern Bundeskanzler Helmut Kohl. Sehr geschätzt wurde in Bonn etwa, dass es Juncker, damals Premierminister des Großherzogtums, Mitte der 1990er Jahre gelang, der französischen Regierung die Zustimmung zum Aufbau der Europäischen Zentralbank nach deutschem Muster abzuringen. »Mit Sprachen, Sichtweisen, Kultur der beiden Länder Frankreich und Deutschland sind die Luxemburger nicht nur vertraut, sondern ihr könnt damit auch gut jonglieren«, lobte ihn Kanzlerin Angela Merkel, als sie ihm am 8. November 2013 feierlich das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verlieh. Die Hoffnungen, die erst Bonn, dann Berlin in ihn gesetzt hätten, habe er, so urteilte Merkel, »mehr als erfüllt«.

Juncker hatte also aus deutscher Sicht das Zeug zum Kommissionspräsidenten. Sein Beispiel zeigt: Die Macht des Amtes leitet sich direkt von den großen EU-Staaten ab. Er muss sich auf sie stützen, und er muss zugleich fähig sein, zwischen ihnen und ihren widersprüchlichen nationalen Interessen zu vermitteln. Gelingt ihm das nicht, dann droht das europäische Staatenkartell ins Stocken zu geraten. Insofern entspricht es voll und ganz den realen Verhältnissen, dass der EU-Kommissionspräsident zwar vom Europaparlament gewählt wird – das verlangt der demokratische Schein –, dass er allerdings von den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten ausgesucht und vorgeschlagen wird. Der Gedanke, der EU-Kommissionspräsident müsse sich vorab als Spitzenkandidat einer Fraktion im Europaparlament qualifiziert haben, stärkt den Anschein demokratischer Zustände ein wenig. Das kann, wie 2014 mit Juncker, gutgehen, kann aber auch – wie man an den aktuellen Machtkämpfen sieht – scheitern, wenn die Kandidaten nicht in der Lage sind, die Interessen der großen EU-Staaten zu bedienen. Das zeigt denn auch die gesamte Machtfülle dieses »Regierungschefs« der Europäischen Union.