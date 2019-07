Osten ausgegrenzt

Bernd von Jutrczenka/dpa Praktisch veranlagt: Anja Karliczek siedelt die Batterieforschung in ihrem Wahlkreis an

Noch sind die deutschen Autobauer bei der Entwicklung von Batteriezellen auf asiatische Hersteller angewiesen. Um das zu ändern und um selber eine dominante Marktposition zu bekommen, will die Bundesregierung investieren. Um den Bau einer Forschungsfabrik im westfälischen Münster ist nun heftiger Streit entbrannt. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) werden von verschiedener Seite heftige Vorwürfe gemacht.

Die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen beschwerten sich in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Entscheidung. »Mit der Entscheidung für Münster, die wohl einen langwierigen Aufbau neuer Strukturen nach sich zieht, wird wertvolle Zeit im Wettlauf gegen Deutschlands Wettbewerber verloren«, zitierte dpa am Dienstag aus dem Brief. Deutschland könne es sich nicht erlauben, die an den Standorten Ulm, Augsburg und Salzgitter vorhandenen Potentiale in Zukunft ungenutzt zu lassen. Die drei Ministerpräsidenten forderten Merkel auf, die Entscheidung nochmals zu prüfen und die fachlichen Gründe derselben »transparent und nachvollziehbar« darzulegen.

Der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Bernd Westphal, nannte die Entscheidung in einem Brief an Karliczek laut dpa einen »groben Fehler«. Mit Blick auf den Kohleausstieg sprach er sich für eine Batteriezellenforschung in Kohleregionen aus. Gerade die Menschen in den ostdeutschen Kohlerevieren bedürften einer besonderen Aufmerksamkeit. Politiker aus den ostdeutschen Ländern zeigten sich ebenfalls enttäuscht. Für den Thüringer Bundestagsabgeordneten Carsten Schneider (SPD) mache die Entscheidung deutlich, dass die »neuen Bundesländer« keine Lobby in der CDU hätten. Dabei hätte sich die Bundesregierung dazu bekannt, Zukunftsinstitute in Ostdeutschland anzusiedeln, sagte er dem Mitteldeutschen Rundfunk. In seinen Augen sei die Entscheidung sogar eine ganz bewusste Ausgrenzung, denn Thüringen habe sich nicht einmal bewerben dürfen. Caren Lay, stellvertretende Bundestagsfraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, erklärte, diese Entscheidung sei ein Schlag ins Gesicht für die Menschen der Lausitz, denen ein neuer Strukturwandel bevorstehe. Anstatt diese Region zu entwickeln und zu einer Energieregion der Zukunft zu gestalten, falle der Osten bei der Vergabe von Forschungseinrichtungen wieder hinten runter. Auch Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) verwies darauf, dass die Bundesregierung immer wieder zugesichert habe, die ostdeutschen Länder stärker zu fördern. Und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) warf Karliczek vor, ihren Wahlkreis zu bevorzugen, denn die Bundesforschungsministerin stammt aus Ibbenbüren bei Münster.

Karliczek hat sich nun gegen die Vorwürfe verteidigt. »Mir war von Anfang an bewusst, dass dies ein sensibler Vorgang ist, weil ein Bewerber im Nachbarwahlkreis angesiedelt ist«, sagte die Ministerin laut AFP. Aus dem Auswahlprozess habe sie sich daher »bis zum Schluss herausgehalten«. Die Entscheidung sei dann in ihrem Haus in Abstimmung mit dem Bundeswirtschaftsministerium gefallen.

Noch vor Tagen kursierte Ulm in den Medien als favorisierter Standort der Forschungsfabrik. In verschiedenen Medienberichten hatte es geheißen, die Experten der Gründungskommission beim Bundeswirtschaftsministerium hätten ein »eindeutiges Votum« zugunsten der Bewerbung von Baden-Württemberg mit dem Standort Ulm abgegeben. Dem widersprach Karliczek nun. Entgegen anderslautender Berichte habe sich die interne Kommission nicht für den Standort Ulm ausgesprochen. »Die Gründungskommission war daran beteiligt, hat aber kein Votum abgegeben.« Das wäre auch nie geplant gewesen. Ziel sei es, so Karliczek, zukünftig »die gesamte Wertschöpfungskette der Mobilitätsindus­trie im Land zu halten«. Um wegen der Förderung keinen Ärger mit der EU-Kommission zu bekommen, habe man bei der Standortwahl vor allem auf die Forschung und weniger auf die Fertigungskompetenz gesetzt.

Die Ministerin betonte aber, um das Ziel zu erreichen, müsse das ganze deutsche Potential auf diesem Gebiet ausgeschöpft werden. Das heißt, dass Münster zwar künftig der Haupt-, aber nicht der einzige Standort sein soll. Auch Ulm werde ausgebaut, so die Ministerin, und werde zusätzliche Finanzmittel in Millionenhöhe bekommen. Laut Tagesspiegel ist von 50 Millionen Euro die Rede. Noch diese Woche soll es dazu Gespräche geben. Auch Salzgitter, Karlsruhe und Augsburg wurden in diesem Zusammenhang genannt.