Gegenwind für Regierungslinke

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild Eine Rose vom »R2G-Flüsterer«? Kristina Vogt, Spitzenkandidatin für Die Linke bei der Bürgerschaftswahl in Bremen, am 27. Mai im Berliner Karl-Liebknecht-Haus

Zügig und – so scheint es – reibungslos steuert Die Linke auf eine »rot-grün-rote« Koalition in Bremen zu. Doch hinter den Kulissen der Partei brodelt es offenbar. Nach Informationen von junge Welt hat der Landesrat, das höchste Organ der Landespartei zwischen den Parteitagen mit Kontrollfunktion gegenüber dem Landesvorstand (LV), bereits auf einer Sitzung am 28. Juni mehrere Rügen gegen den LV ausgesprochen. Ein Vorwurf: fehlende Transparenz bei der Auswahl der Kommission für die Verhandlungen mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Der Landesrat fordert zudem eine Verschiebung der Entscheidung über den am Montag vorgelegten Koalitionsvertrag. Und: Das Votum müsse per Mitgliederentscheid und nicht auf einem Parteitag eingeholt werden.

In einem der mit großer Mehrheit gefassten Beschlüsse heißt es: »Der Landesrat rügt den Landesvorstand, dass er die personelle Zusammensetzung der Verhandlungskommission für die Koalitionsgespräche nicht transparent gemacht hat.« Der LV werde aufgefordert, »umgehend die Liste der Mitglieder der Kommission bekanntzugeben und zu erläutern, wie und nach welchen Kriterien diese Runde zusammengestellt wurde«. Gerügt wird auch, dass in der Kommission keine Mitglieder des Landesrats und der Kreisvorstände berücksichtigt wurden.

Weiter heißt es, nach Informationen des Landesrats sei der Beschluss über die Zusammensetzung der Verhandlungskommission »unmittelbar« nach Abschluss des Sonderparteitags am 6. Juni gefasst worden. Auf diesem Parteitag hatten sich 49 von 67 Delegierten für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen ausgesprochen. Offenbar habe zum Zeitpunkt des Parteitags bereits eine Vorschlagsliste für die Kommission vorgelegen, so der Landesrat. Dem Parteitag sei sie nicht vorgelegt worden. Auch dieses Vorgehen wurde gerügt.

Bei der Sitzung am 28. Juni entschied der Landesrat, auf dem Sonderparteitag am Donnerstag zu beantragen, keinen Beschluss zum Koalitionsvertrag zu fassen, da dieses Recht »einzig und allein den Mitgliedern« zustehe. Der Mitgliederentscheid sei frühestens Mitte August durchzuführen, also nach dem Ende der Sommerferien in Bremen. Landesrat und Kreisvorstände seien bei Vorbereitung und Durchführung einzubeziehen.

Auch zwei Beschlüsse zu den Finanzen des Landesverbandes sprechen für ein Zerwürfnis zwischen Landesrat und Landesvorstand. Darin wird der LV dafür gerügt, dass »er dem Landesrat bis zum heutigen Tag keinen Finanzplan für das Jahr 2019 vorgelegt hat«. Mit Beginn am 15. Juli werde eine sofortige Haushaltssperre beschlossen, sofern der LV oder die Landesschatzmeisterin nicht bis zum 14. Juli einen solchen Plan vorlege und der Landesrat »schriftlich über die finanzielle Situation des Landesverbands informiert wird«.

Felix Pithan, einer von zwei Landessprechern der Partei, zeigte am Dienstag gegenüber jW Verständnis für die Kritik an der Auswahl der Kommission. Die Mechanismen von Koalitionsverhandlungen »mit kleinen Verhandlungsgruppen, hohem Zeitdruck und notwendiger Vertraulichkeit« stünden im Konflikt mit »unseren Ansprüchen an Transparenz und Basisdemokratie«, sagte er. Er verstehe jeden, »der diese Situation unbefriedigend findet«. Der Konflikt sei im Vorfeld in der Partei diskutiert worden; das Verfahren laufe, wie auf dem Parteitag am 6. Juni beschlossen.

Vor dem Hintergrund der Kritik des Landesrates wird ein Beitrag des Deutschlandfunks vom 20. Juni interessant. Er entstand zu einem Zeitpunkt, als die Koalitionsgespräche noch liefen. Unter der Überschrift »Thüringer Geburtshilfe für Bremen« hieß es darin, der Chef der Thüringer Staatskanzlei, Benjamin-Immanuel Hoff, berate »als R2G-Flüsterer die kleine Bremer Linkspartei« (»R2G« ist das Kürzel für Bündnisse der Linkspartei mit SPD und Grünen). Er telefoniere »dieser Tage ständig« mit der Linken-Spitzenkandidatin Kristina Vogt. Hoff ist ein notorischer Parteirechter und »Regierungslinker«, der 2014 auch die »rot-rot-grüne« Koalition in Thüringen mit eingefädelt hat. In dem nach Hofberichterstattung klingenden Beitrag wurde er als »schnell, wendig, hellwach und das Gegenteil von einem Dogmatiker« bejubelt. So reden bürgerliche Medien selten über Linken-Politiker; und wenn, dann grundsätzlich nur über die, auf die sie sich blind verlassen können.