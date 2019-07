Zurück in die Kolonialzeit

kyodo/dpa

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat am Dienstag morgen bei einer Pressekonferenz einen »extremen Einsatz von Gewalt« bei der Erstürmung des Parlaments durch Demonstranten angeprangert. Hunderte Demonstranten hatten am Montag das Parlament der chinesischen Sonderverwaltungszone gestürmt, verwüstet und vorübergehend besetzt. Sie verschafften sich am Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China gewaltsam Zutritt zum Plenarsaal und befestigten eine Flagge aus der Kolonialzeit am Podium. (AFP/jW)