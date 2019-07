Krise? Welche Krise?

Cezaro De Luca/dpa Die Ruhe nach dem Schluss: Luca Waldschmidt hat genug

Der Treffer zum 2:0 der Spanier im Finale der U-21-Europameisterschaft gegen Deutschland dürfte bei Oliver Kahn schmerzhafte Erinnerungen hervorgerufen haben. Zumindest wird der ehemalige deutsche Weltklassetorhüter vermutlich sehr genau wissen, wie sich sein junger Kollege Alexander Nübel fühlte, als dieser den Chip von Dani Olmo passieren lassen musste.

Schalke-Keeper Nübel war im gesamten Turnier der beste deutsche Akteur neben Torschützenkönig Luca Waldschmidt (sieben Treffer), führte sein Team mit zum Teil spektakulären Paraden ins Finale. Wie einst ein gewisser Oliver Kahn, dessen Rettungstaten im Verbund mit einem dreckigen Effizienzfußball die deutsche Nationalmannschaft ins Endspiel der Weltmeisterschaft 2002 brachte. Doch wie der »Titan« damals gegen Brasilien, patzte nun auch Nübel folgenschwer: Einen harmlosen Schuss von Fabián Ruiz konnte der 22jährige nicht festhalten. Olmo stand bereit und beförderte den Ball ins Netz. Ein 2:0 in der 69. Minute bedeutet zumeist die Vorentscheidung in einem Fußballspiel – so auch hier.

Doch letztendlich war es nicht nur der Fehler des Torhüters, der zur Niederlage des deutschen Nachwuchses führte. Spanien war an diesem Abend im italienischen Udine einfach die bessere Mannschaft. Das Team von Trainer Luis de la Fuente schnürte seinen Gegner gleich zu Beginn in dessen Hälfte ein, als hätte es die – vermeintliche – Krise des Ballbesitzes nie gegeben. Die deutsche Elf fand auf das Pass- und Positionsspiel der Spanier zunächst keine Antwort. Bereits in der siebten Minute kollabierte die deutsche Verteidigung. Fabián Ruiz vom SSC Neapel hatte plötzlich in der gefährlichen Zone vor dem Strafraum viel Zeit und Platz, obwohl er sich von einer Vielzahl von Spielern in weißen Trikots umringt sah. Ruiz, der überragende Mann des Spiels, schloss mit einem perfekten Weitschuss ab.

Nach dem Rückstand dauerte es lange, bis es auch der Mannschaft von Stefan Kuntz gelang, am Spiel teilzunehmen. Die Deutschen konnten sich nun besser aus dem spanischen Pressing befreien, durchschlagende Aktionen in der Offensive waren bis zum Halbzeitpfiff aber praktisch nicht vorhanden. Dass die Spanier diesen noch mit elf Spielern auf dem Feld erlebten, lag an einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters Srdjan Jovanovic: Kapitän und Innenverteidiger Jesus Vallejo foulte den diesmal blassen Waldschmidt übel, kam aber mit einer Gelben Karte davon. Auch der Videoassistent griff nicht ein.

Spanien ging als Favorit in dieses Endspiel, welches bereits vor zwei Jahren von denselben Teilnehmern bestritten wurde. Damals musste sich die Roja noch 0:1 geschlagen geben. Dieses Mal ließen sie über 90 Minuten keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Zwar schienen die Spanier ihre Führung zunächst nur noch verwalten zu wollen, aufgrund der Ideenlosigkeit des Gegners wurden sie dafür aber letztendlich nicht bestraft. In der deutschen Offensive sorgte nur Nadiem Amiri für einzelne Lichtblicke. Er war es auch, der in der 88. Minute mit einem abgefälschten Weitschuss den Anschlusstreffer erzielte. Er kam zu spät. Acht Minuten zuvor hatte der Spanier Carlos Soler nur Aluminium getroffen und so die endgültige Entscheidung verpasst.

Die Spanier sicherten sich mit dem Sieg schon den fünften Titel bei einer U-21-EM. Die Iberer schließen damit zum bisherigen Rekordhalter Italien auf. Es war zudem bereits der 24. Erfolg bei einem Turnier im Nachwuchsbereich. Das nennt man wohl Dominanz.