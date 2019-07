400 Arbeiter bei Loewe freigestellt

David-Wolfgang Ebener/dpa Wohin es in Zukunft geht, ist ungewiss (Kronach, 13.8.2013)

Mit »Loewe« ist einer der letzten Hersteller von Fernsehgeräten mit Produktion in Deutschland pleite. Seit gestern sind die allermeisten der rund 400 Angestellten freigestellt. Branchenkenner machen die weltweit vorhandenen Überkapazitäten für das vorläufige Aus verantwortlich. Die Gewerkschaft IG Metall sieht dagegen mit Riverrock einen »kühl auf Profitmaximierung ausgerichteten Finanzinvestor« am Werk. Diesem wirft sie vor, Loewe ausbluten zu lassen, um »mit den Trümmern Geld zu verdienen«, wie Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, Montag vor einer Woche erklärt hatte.

Der vorläufige Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß, dessen Absetzung die IG Metall bereits vergangene Woche Montag gefordert hatte, wurde gestern im Zuge der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vom Amtsgericht Coburg offiziell bestellt. Er hatte laut Nürnberger Zeitung am Mittwoch mitgeteilt, dass die Loewe-Beschäftigten zum 1. Juli freigestellt werden sollen. Nur eine kleine Kernmannschaft, bestehend aus zehn bis 15 Arbeitern, solle weiterarbeiten, »um den Investorenprozess voranzutreiben«.

Die Gewerkschaft wirft Riverrock vor, diese Entwicklung nicht abgewendet zu haben. Seit einigen Jahren sei der Investor mit einem Darlehen in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe ein wichtiger Geldgeber des Unternehmens. Nun könnte er mit einem Darlehen in Höhe eines »nur mittleren einstelligen Millionenbetrages« Loewe und seinen Beschäftigten eine »gute und realistische Zukunftsperspektive bieten«. Doch daran scheine er kein Interesse zu haben. Denn im Fall einer Betriebsstillegung könnte sich ein Investor für einen Neustart die Teile der Firma herauspicken, die er möchte, und den Beschäftigten Verträge mit geringerer Entlohnung und schlechteren Arbeitsbedingungen vorlegen.

Als Beispiel führt die Gewerkschaft den baden-württembergischen Küchenbauer Alno an. Riverrock hatte dem Unternehmen Medienberichten zufolge auch schon vor der Insolvenz mit einem Darlehen unter die Arme gegriffen. Als Alno dann aber trotzdem zahlungsunfähig wurde, hielt sich Riverrock zurück. Erst als der Insolvenzverwalter Alno liquidieren wollte, legte Riverrock ein Übernahmeangebot für Teile des Unternehmens vor. Nach Angaben der IG Metall wurde die Produktion dann mit deutlich weniger Mitarbeitern und zu deutlich schlechteren Konditionen weitergeführt.

»Ich hoffe nicht, dass Alno eine Blaupause für das ist, was Riverrock jetzt mit Loewe vorhat«, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Horn. Dafür gibt es jedoch Anzeichen: Die Marke Loewe hat Riverrock bereits pfänden lassen, was sich bei der Suche nach Investoren negativ auswirken könnte. Insolvenzverwalter Weiß geht einem Bericht von Spiegel online zufolge davon aus, dass Loewe in Lizenz an andere Hersteller vergeben werden könnte.

Wenn die eigene Produktion wieder aufgenommen werden sollte, dann ist dies auch nur mit deutlichen Lohneinbußen zu erwarten. Weiß sagte gegenüber der dpa, alle im Unternehmen seien sich einig, »dass die Vergütungsstruktur nicht angemessen ist«. Um die Personalkosten zu decken, wäre ein Jahresumsatz von 150 Millionen Euro erforderlich, zuletzt seien es aber nur 120 Millionen Euro gewesen.