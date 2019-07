Ich dagegen erschaffe mich neu

Gert Eggenberger/APA/dpa »Es ging gefühlt entdröhnter zu« – Autoren bei der Eröffnung

Die Bachmann-Preis-Tage in Klagenfurt lassen sich gut ertragen, wenn man sein Interesse daran auf naive Neugier heruntersetzt. Treudoof einfach zugegen sein, bringt Spaß an den 14 Lesungen und Diskussionen. Diese innere Ruhe, ich möchte nichts weiter tun, als zuzuhören, hilft. Nur keine Favoriten vorher auswählen. Nicht irgendwelchen Freunden unter den Teilnehmern die Daumen drücken. Nicht so dumm sein und Sympathien entwickeln. Nur nicht denken, man müsse in die Entscheidungen eingreifen. Das alles bringt absolut gar nichts, ist unnützes Energien-Vergeuden.

Also spekuliere ich nicht über einen Text, welche Chancen er haben könnte, sondern nehme ihn mit Herz und Gleichgültigkeit wie der Kleine Prinz. Ich mime, von nichts richtig doll etwas zu verstehen, bewege mich quasi als Depp. Meine gesamte Körperlichkeit signalisiert allen, die mich fragen, was ich meine, möchte und womit ich rechne, dass ich nur Zuhörer und Hingucker bin. Nichts weiter, basta. Und ist die Sache ausgestanden, will ich auch schön brav abwarten, wen die große Jury zum Gewinner und Plazierten puscht.

Mit dieser Grundhaltung stört es mich auch nicht, nur einen Tag beim Wettbewerb anwesend zu sein. Und das auch nur beim Eröffnungsakt am Mittwoch, der Rede von Clemens J. Setz und der Häppchen wegen. Ein paar kurze Gespräche mit Freunden, Bekannten und üblichen Verdächtigen; dann gehe ich zu der guten alten Vroni ins Theatercafé, trinke mir einen an. Und bin dann weg am nächsten Tag, sehe mir den Rest daheim in der Glotze an.

Viele andere Reporter blieben dem Wettlesen fern. Es waren auch weniger Verlagsvertreter auszumachen. Das lag bestimmt auch daran, dass die Autoren, damit sie ins Rennen gehen dürfen, einen Verlag angeben müssen, der an ihrem Text dran ist, der ein Buch daraus machen will. Recht leer kam es mir vor in diesem Jahr in Klagenfurt, es ging gefühlt deutlich entdröhnter zu. Egal.

Sind eh eher Schattenkämpfe, die ausgefochten werden, mit Ansichten eines Clowns im Böllschen Sinne. Was sich da alles an Meinungen dreht wie in der Manege, ist mir dieses Mal richtig schnuppe. Mein Augenmerk gilt den Sondernummern. Dass sie eine Teilnehmerin bitten, etwas zu sagen, ist so etwas Rares. Und dass sie einen in ihre Mitte bitten, der vorher nichts mit dem Betrieb am Hut hatte: Daniel Heitzler, Barkeeper, bisher weder Veröffentlichungen noch Stipendien. Vom Tresen an den Lesetisch, heißt es allüberall. Damit kann sich Jury-Chef Hubert Winkels, auf dessen Einladung Heitzler liest, sich nun stolz brüsten. Er hat es getan, was will man mehr?

Ach ja, beim Vortrag der späteren Hauptgewinnerin Birgit Birnbacher wurde der Jurorin Nora Gomringer die Luft zu knapp, Hitzekollaps, sie wurde von Sanitätern hinausbegleitet. In der Jury waren sie dann nur noch sechse und kamen durch wie im Märchen. Alles getreu der Vorgaben und Statuten. Nichts zu beanstanden. Die Macher waren auf alles vorbereitet in Klagenfurt und vor allem dort, um Urlaub zu machen. Ich gönn’ es ihnen, auch, wenn das denen schnurz ist. Umgebung und Amüsierorte entschädigen für die zwischenzeitlichen Anstrengungen des Zuhörens und Drüber-Redens. Sind seltsam integer, die Jurytypen. Wirken mittlerweile allesamt wie an einer TV-Serie beteiligt. Haben sich sehr an ihre Rollen gewöhnt.

Ich dagegen erschaffe mich neu: Was ich daheim so alles in den Bachmann-Tagen erledige! Hemden bügeln, mich im Urteil zügeln, Tisch und Fußboden fegen, ohne zu überlegen oder mich aufzuregen. Geschirr und Gläser putzen, nicht mucken, maulen und stutzen. Und während sie sich bekehren und scheinbar streiten, ein Festsessen zubereiten. In den Schränken aufräumen, statt beschränkt davon zu träumen, sie würden sich für einen meiner Kandidaten entscheiden. Zum Schluss glänzen meine Räumlichkeiten und ich bleibe frohgemut, heiter, und die Preisvergabe stört mich nicht weiter.

Was mir recht gewesen wäre, hätte ich den Zirkus nicht verlacht, will ich noch sagen. Tom Kummer wäre mir als Sieger sehr angenehm gewesen. Er war Lügenbaron im Zeitungsnamen. Als Gewinner müsste er sich nichts mehr aus den Fingern saugen, würde mit seinen Phantasien literarisch und Geld damit verdienen. Nun muss er sich womöglich wieder auf Lügenpfade begeben, um zu überleben. Katharina Schultens schrieb ich in einer Mail, sie habe sich wacker geschlagen, sei meine Favoritin. Es tat ihr gut, bewirkte aber sonst nichts. Und zu den Gewinnern gehöre am Ende ich: ein neue Umhängetasche und allerlei Zugaben: die Eröffnungsrede als Büchlein, ein Notizheft, ein Stift, eine Einladung zum Empfang mit Bürgermeister. Auch wenn ich da längst wieder weg war: Ich hätte dabei gewesen sein können, kann ich mir sagen.