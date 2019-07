Eine Frage des Gleichgewichts

2019 eOne Germany Sie wird auch damit fertig werden: Judi Dench rettet Melita Norwoods Andenken

Das Dumme an der Spionage ist, dass man womöglich die dollsten Sachen hinbekommt, geheime Dokumente außer Landes schmuggelt, Spione der anderen Seite enttarnt, Codes entschlüsselt, Kriege verhindert – und keiner darf davon erfahren. Es muss sich anfühlen, als hätte man die perfekte Flanke geschlagen, ein lupenreines As serviert oder den Home Run bis unters Stadiondach gezogen, und keiner war dabei.

Melita Norwood kannte dieses Gefühl. Sie kannte es mehr als 50 Jahre lang. Die Sekretärin übermittelte während der 40er Jahre Geheimnisse des britischen Atomwaffenprogramms »Tube Alloys« an die Sowjetunion. Mit ihrer Hilfe waren die Sowjetforscher binnen eines Jahres in der Lage, die britische Bombe nachzubauen. Norwood erreichte ihr Ziel, Waffengleichheit zwischen den Systemen herzustellen. Währenddessen lebte die Mutter einer Tochter mit ihrem Mann in einer schlichten Doppelhaushälfte in einem Londoner Vorort. Nie ließ sie sich für ihre Kundschaftertätigkeit bezahlen.

Das war den Autoren eines Biopics über die Sekretärin dann doch zu bieder. In »Geheimnis eines Lebens« heißt Melita lieber Joan und hat Affärchen sowohl mit dem lockigen Revoluzzer Leo (Tom Hughes) als auch mit dem Leiter des Atomforschungsprogramms Max (Stephen Campbell Moore). Die junge Spionin, gespielt von Keira-Knightley-Klon Sophie Cookson, bekommt jede Menge Gelegenheiten, das adrett frisierte Köpfchen schief zu legen, mit dem Kinn zu zittern oder verlegen am Dialogpartner vorbei zu schauen.

Die Erzählung, die Joan entgegen dem historischen Vorbild zur Cambridge-Absolventin macht und damit kokettiert, dass die alte Physikerriege mit ihr über Teezubereitung und Wäschetrockner plaudert, statt sie als Wissenschaftlerin ernst zu nehmen, läuft wegen der blassen Darstellung der jungen Joan ins Leere. Die meiste Zeit wirkt sie naiv und wie der Spielball des Verführers Leo. Ihr Motiv, die Bombe an den Feind zu verraten, darf sie mit einem Wort erklären: »Hiroshima«.

Zum Glück hat das verkitschte Spionagedrama noch eine zweite Erzählebene und eine zweite Hauptdarstellerin. Judi Dench gibt die gealterte Joan, die 87jährig Aquarelle pinselt, als es an der Tür schellt. Ein Überläufer aus dem kollabierten Ostblock hat sie verraten. Die rote Johanna wurde enttarnt. In ihrem Vorgarten stehen erst Polizisten, später trampelt die Presse den feinen englischen Rasen platt. Und hier, jenseits der Romanze, wird es interessant. Es passiert etwas zwischen der alten Frau und ihrem entsetzten Sohn, der seine Mutter nicht wiedererkennt; zwischen der Spionin und den Ermittlern, die ihr im Verhör gegenübersitzen. Ihnen allen fehlt die Vorstellungskraft, warum die brave Hausfrau so etwas tun konnte. So etwas Gewaltiges. Wo die junge Joan nur mit den Wimpern klimpert, fächert Dench mit Blicken ein Spektrum von resigniert bis wütend, von tieftraurig bis teilnahmslos auf.

Sie zückt die Nadel mit dem Nervengift, das sie seit Jahrzehnten für den Fall ihrer Entdeckung bei sich trägt und lässt sie wieder sinken. Sie hat den Schrecken ins Gleichgewicht gebracht. Sie hat den Kalten Krieg und das atomare Wettrüsten mitverursacht. Vielleicht hat sie einen dritten Weltkrieg verhindert. Sie wird auch damit fertigwerden.

Der Höhepunkt, auf den das Drama zusteuert, ist die improvisierte Pressekonferenz in Joans Garten. »Ich bin keine Verräterin«, wird die Veteranin vom Papier ablesen. »Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt.«