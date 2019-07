Polen probt Leitkultur

Christian Charisius/REUTERS Modetipp für Migranten: Der richtige Dress Code kann hilfreich sein

Die Zahlen scheinen unerbittlich. Polnische Ökonomen haben berechnet, dass dem Land 2030 bis zu 1,5 Millionen Arbeitskräfte fehlen würden. Die Gründe sind dieselben wie anderswo auch: Erhöhung des Altersdurchschnitts der Gesellschaft, geburtenschwächere Jahrgänge, die neu ins Arbeitsleben eintreten. Hinzu kommen die Folgen der Emigration von 2,5 Millionen Personen im arbeitsfähigen Alter, die das Land in den ersten Jahren der EU-Mitgliedschaft verlassen haben. Auch die Aussicht auf den »Brexit« scheint keine massenhafte Rückkehr polnischer Emigranten in ihr Herkunftsland auszulösen, zumal alle EU-Bürger, die sich zum Stichtag des Referendums legal auf der Insel aufhielten, nach Stand der Dinge dort bleiben können sollen. Die Löhne in Polen stiegen zwar zuletzt, sind aber noch weit vom westeuropäischen Niveau entfernt, während sich die Lebenshaltungskosten vor allem in den Städten rapide angleichen.

Auf Grund dieser Situation haben die Verbände der polnischen Unternehmer die Regierung schon länger aufgefordert, ein Migrationskonzept zu erarbeiten. Bisher hat sich die Regierung gesträubt und gehofft, dass eine »zur Fortpflanzung ermunternde« Sozialpolitik das Problem lösen und den Arbeitsmarkt des Landes mit original einheimischen Arbeitskräften versorgen werde. Aber auch Nachwuchs, der jetzt eventuell unter dem Eindruck von Kindergeld und erschwerter Empfängnisverhütung zur Welt kommt, ist in einem Jahrzehnt noch zu jung, als dass er dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen könnte. So hat das Innenministerium jetzt geliefert.

Wie die Zeitung Rzeczpospolita und nach ihr andere Medien vergangene Woche berichteten, wird in einem Konzeptionspapier erstmals die Notwendigkeit von Zuwanderung eingestanden. Sie wird allerdings unter restriktive Bedingungen gestellt. Das Papier liest sich wie eine Ausarbeitung der deutschen CSU – die für die Regierungspartei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) bei aller generellen Abneigung gegen Deutschland gern zitiertes Vorbild ist: Es müsse sichergestellt werden, dass nur Migranten aus »kulturell nahestehenden« Herkunftsländern nach Polen kämen.

Was die Kriterien sind, wird nicht genau ausformuliert. Deutlich ausgedrückt ist, dass Muslime unerwünscht sind. Als Leitlinie für die polnische Migrationspolitik wird die Durchsetzung der polnischen Leitkultur formuliert. Sogar der Begriff (Kultura wiodaca) wird als Lehnübersetzung aus dem Deutschen übernommen. Einen längerfristigen Aufenthaltstitel soll nur bekommen, wer besondere Kurse erfolgreich abschließt. Deren Besuch wird wohl gebührenpflichtig sein, damit die Migranten sie nicht nur absitzen, sondern gezwungen sind, sich bewusst in Polen zu integrieren oder zu assimilieren. Lehrinhalt sollen »Kultur, Sitten und Gebräuche« des Landes sein – so der Karpfen zu Weihnachten, der in der Praxis freilich aus der Mode kommende Handkuss und die Angewohnheit, die beiden Aufstände des 19. Jahrhunderts als »Januar«- oder »Novemberaufstand« und nicht nach ihren Jahreszahlen zu unterscheiden. Und natürlich vor allem auch: die religiöse Komponente des Brauchtums.

Aber woher solche Leute nehmen und nicht stehlen? Westeuropa »laizisiert« sich und fällt damit als Reservoir von Wunschmigranten aus. Bei den ein bis zwei Millionen Ukrainern, die schon im Land sind, fällt keine klare Aussage dazu, ob sie »kulturell nahestehend« sind oder nicht. Vermutlich gibt es Zweifel, denn als Anwerbeland werden explizit die Philippinen genannt. Deren Bewohner unterscheiden sich von den Ukrainern darin, dass sie mehrheitlich römisch-katholischer Religion sind. Ukrainer kommen zwar mit dem Spracherwerb ganz gut zurecht, aber sie gehören im Zweifel einem anderen Zweig des Christentums an. Die als wünschenswert bezeichnete beschleunigte »Repatriierung« von Polen aus Kasachstan und anderen Teilen der früheren Sowjetunion trifft in der Praxis auf ähnliche Schwierigkeiten wie die Integration der deutschstämmigen Spätaussiedler aus derselben Gegend in den neunziger Jahren: Es gibt viele gemischte Ehen, die Leute sind in ihrer Alltags- und Arbeitskultur s­owjetisch bis russisch geprägt, und die religiösen Praktiken werden eher lax gehandhabt.

Eine Idee aus dem Konzeptionspapier des Innenministeriums wurde, kaum bekanntgeworden, gleich wieder gekippt. Die Autoren hatten vorgeschlagen, von Kinderlosen eine Sondersteuer zu erheben. Der Vorschlag fiel deswegen negativ auf, weil es in Polen solch eine Pflichtabgabe zu sozialistischen Zeiten schon einmal gab. Damals hatte sie die Polen veranlassen sollen, viele Kinder zu bekommen, um die Bevölkerungsverluste des Zweiten Weltkriegs auszugleichen. Das funktionierte zwar durchaus: Polen wies bis in die achtziger Jahre eine der höchsten Fortpflanzungsraten in Europa aus. Aber der schnelle Bevölkerungszuwachs überstieg die Möglichkeiten der nie durchgreifend kollektivierten und auf unproduktivem kleinbäuerlichen Niveau konservierten Landwirtschaft, die vielen hungrigen Mäuler auch zu füttern. Das steht zwar heute nicht wieder zu befürchten. Aber auch die polnische Gesellschaft modernisiert sich. Vier oder fünf Kinder aufzuziehen, ist heute nicht mehr bevorzugtes Leitbild polnischer Frauen.