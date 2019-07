Generäle wollen regieren

Umit Bektas/REUTERS Trotz Rückschlägen: Sudanesische Opposition gibt Kampf für eine zivile Regierung nicht auf (Khartum, 30.6.)

Die Hoffnungen der »Allianz für Freiheit und Wandel« im Sudan sind ein weiteres Mal enttäuscht worden. Die Protestbewegung hatte für Sonntag, dem 30. Jahrestag von Omar Al-Baschirs Machtübernahme, erstmals seit dem Massaker vom 3. Juni landesweit zu Massenprotesten aufgerufen. Zehntausende waren dem Aufruf zum »Marsch der Millionen« gefolgt. Ein Anführer der Bewegung, Babiker Faisal, hatte zuvor gegenüber der Nachrichtenagentur AFP eine mögliche Einigung mit dem herrschenden Militärrat nicht ausgeschlossen. Er sprach davon, dass sie am »30. Juni vielleicht sogar auf die Straße gehen, um zu feiern«. Statt dessen kam es erneut zu Gewalt seitens der Militärregierung und ihrer Handlanger, den Milizionären der paramilitärischen Einheit RSF.

Mindestens sieben Menschen wurden getötet, und mehrere von Schüssen getroffene Demonstranten werden laut dem Zentralkomitee sudanesischer Ärzte in Krankenhäusern in Khartum und in den Provinzen behandelt. Die RSF war demnach mit Maschinengewehren bewaffnet an mehreren Plätzen in der Hauptstadt präsent und setzte Tränengas gegen die Protestierenden ein. Der in der Bevölkerung verhasste Chef der Paramilitärs, Mohammed »Hemedti« Hamdan Daglo, hatte zuvor verkünden lassen, dass er keinen »Vandalismus« tolerieren werde. Auch der Militärrat hatte den Druck auf die Führung der Bewegung nochmals erhöht und damit gedroht, sie »vollumfänglich verantwortlich« zu machen, falls jemandem etwas zustoßen sollte.

Bei dem Massaker am 3. Juni waren mindestens 130 Menschen getötet worden. In der Folge hatte es einen landesweiten dreitägigen Streik und vereinzelte kleinere Demonstrationen gegeben. Zuletzt waren am Donnerstag rund 300 Studenten spontan zum Präsidentenpalast in Khartum gezogen, um eine zivile Regierung einzufordern. Auch dieser Protest wurde laut AFP von Einsatzkräften mit Tränengas aufgelöst.

Äthiopien und die Afrikanische Union hatten sich nach dem Massaker als Mediatoren in dem vom Militärrat blockierten politischen Prozess angeboten. Am 22. Juni legte Äthiopien einen Fahrplan vor, der einen paritätisch besetzten 15köpfigen Übergangsrat vorsah, mit einem zusätzlichen unabhängigen Zivilisten, der von beiden Seiten akzeptiert werden müsse. Zudem sollte eine Zweidrittelmehrheit der Allianz in einem Übergangsparlament den zivilen Charakter einer Übergangsregierung sicherstellen. Da Militärrat und »Hemedti« diesen Punkt ablehnten, forderten sie, dass Äthiopien seinen Vorschlag mit der Afrikanischen Union abstimmen müsse. In einer Pressekonferenz am vergangenen Montag wies die Allianz diesen Einwand jedoch zurück. Laut Ismail Al-Taj, Sprecher des Gewerkschaftsbunds SPA, wären die Initiativen der Mediatoren bereits vor einer Weile aufeinander abgestimmt und »den Parteien als eine Einheit präsentiert« worden, wie die tansanische Zeitung The Citizen am 25. Juni berichtete.

Am Freitag ließ der Militärrat dann aber verlauten, dass es einen neuen gemeinsamen Vorschlag der Vermittler gebe. Wie Sprecher Shamseddine Kabbashi laut The Citizen sagte, könne diese Vereinbarung »eine Basis für beginnende Verhandlungen für eine Übergangsautorität sein«. Erneuter Knackpunkt für die zivile Protestbewegung: Der Vorschlag lässt die Ausformung eines Übergangsparlaments außen vor.

In der Kriegsregion Darfur hat sich die Lage dagegen etwas entspannt. Am Donnerstag verlängerte der UN-Sicherheitsrat das Unamid-Mandat um zunächst vier Monate. Bereits am 14. Juni hatte der Chef der UN-Missionen, Jean-Pierre Lacroix, deutlich gemacht, dass eine Übergabe der Basen an die paramilitärische Miliz, wie vom Militärrat am 13. Mai per Dekret gefordert, nicht den Richtlinien der UNO entspreche. Bei diesem Sicherheitstreffen betonte er noch einmal deutlich, dass das Massaker »die zentrale Rolle der Darfur-verbundenen RSF, die sich zu einem großen Teil aus der Dschandschawid-Miliz rekrutiert« beleuchtet habe. Diese Miliz war maßgeblich für die rund 300.000 Morde und 2,7 Millionen Vertreibungen in der Region seit 2003 verantwortlich.