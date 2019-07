Schöner rechnen im Amt

Julian Stratenschulte/dpa Schlange in der Arbeitsagentur: Statistiker jonglieren mit Zahlen, hinter denen menschliche Schicksale stehen

Kaum ist der Juni vorbei, gibt es neue Jubelmeldungen zum Arbeitsmarkt. Während die Bundesagentur für Arbeit (BA) gut 2,2 Millionen Erwerbslose für den vergangenen Monat gemeldet hatte, trumpften das Statistische Bundesamt (Destatis) und das Europäische Statistikamt Eurostat am Montag mit noch hübscheren Zahlen auf: 1,3 Millionen Menschen hätten zuletzt in Deutschland keinen Arbeitsplatz gehabt, heißt es dort.

Den Grund erfährt man am Ende der Mitteilung: unterschiedliche Rechenmethoden. Die EU- und Bundesstatistiker nutzten demnach das »Erwerbsstatuskonzept« der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Danach zählt niemand als arbeitslos, der irgend etwas tut, auch wenn er nur eine Stunde pro Woche gegen Bezahlung putzt. Außerdem handelt es sich nur um Hochrechnungen aus Befragungen. »Die hier ausgewiesene Erwerbslosigkeit darf deswegen nicht mit der registrierten Arbeitslosigkeit verwechselt werden, die von der BA entsprechend dem Sozialgesetzbuch veröffentlicht wird«, erklärten die Amtsstatistiker.

Laut Eurostat ergibt sich danach für Deutschland eine Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent. Davor rangiert nur Tschechien mit 2,2 Prozent. Im Euro-Raum sieht es mit einer Durchschnittsquote von 7,5 Prozent und den Schlusslichtern Griechenland (18,1 Prozent) und Spanien (13,6 Prozent) schon schlechter aus. Besonders hart trifft es Jugend: Insgesamt hat jeder sechste 18- bis 25jährige nach der ILO-Variante keine Arbeit. In Deutschland ist danach zwar nur jeder 20. junge Erwachsene betroffen (fünf Prozent), in Griechenland allerdings sind es 40 Prozent, in Spanien und Italien über 30 sowie in Frankreich und Portugal rund 20 Prozent.

Doch auch die offiziellen Zahlen der BA verschleiern die Realität. Mehr als 70.000 kurzzeitig krank Gemeldete, 170.000 über 58jährige und fast 700.000 Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen führt sie zwar in ihren Akten, nur nicht in ihrer Arbeitslosenstatistik. Das berichtete am Montag das Onlineportal O-Ton Arbeitsmarkt (Selbstdarstellung: Alternative zur offiziellen Arbeitsmarktberichterstattung), das dafür Zahlenwerke der Arbeitsagentur ausgewertet hatte. Fügt man diese real existierenden Erwerbslosen hinzu, werden aus 2,2 insgesamt 3,15 Millionen Menschen ohne Job. Und weiterhin gilt: Wer keinen Anspruch auf Hartz IV hat, etwa weil er vorübergehend Elterngeld bezieht oder der Partner zu viel verdient, fällt aus der Statistik und fristet seine Aktendasein als Teil einer »Dunkelziffer«.

Ähnlich verwirrend sind die Analysen zur Beschäftigung. Das Statistische Bundesamt weist 42 Millionen Erwerbstätige aus. Laut BA sind darunter 33,4 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und 4,6 Millionen ausschließlich geringfügig Entlohnte. Insgesamt arbeiten 7,5 Millionen Menschen in Minijobs. Knapp 3,2 Millionen Lohnabhängige zählt die BA als »unterbeschäftigt«. »Auch dabei werden nicht die Personen, die aus Arbeitslosigkeit heraus eine Selbständigkeit aufbauten und finanzieller Unterstützung bedurften sowie Kurzarbeiter berücksichtigt«, heißt es dazu bei O-Ton Arbeitsmarkt.

Ebenso lohnt ein Blick in die Stellenangebote der BA. Knapp 798.000 wies die Behörde im Juni aus. Zieht man Minijobs, befristete und Teilzeitstellen ab, bleiben weniger als 600.000 Vollzeitangebote übrig, darunter gut 243.000 in der Leiharbeit. Erst kürzlich musste die BA 127.000 Stellen aus ihrer Datei löschen. Reporter des SWR hatten Firmen enttarnt, die mit Fakejobs an Daten gelangen wollten (siehe jW vom 13, Juni). So boomt auch der prekäre Arbeitsmarkt weiter, wie Ende Juni die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung herausgefunden hatte. Mit sogenannten atypischen Jobs müssen sich demnach vor allem Geflüchtete, Frauen und junge Erwachsene sowie EU-Migranten über Wasser halten.

Die Anzahl der Hartz-IV-Bezieher hat sich derweil kaum verändert. Betroffen waren knapp drei Millionen Haushalte mit rund 5,9 Millionen Personen, darunter fast vier Millionen erwerbsfähige Erwachsene und 1,9 Millionen Kinder. Von letzteren haben aber fast 300.000 keinen Anspruch auf Leistungen, weil ihr Anspruch auf Kindergeld und Unterhalt vom getrennt lebenden Elternteil den Regelsatz übersteigt.