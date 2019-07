Solidarität mit Seenotrettern

Montana Lampo/ANSA/dpa Die deutsche »Sea-Watch 3«-Kapitänin Carola Rackete wird am Montag nach ihrer Festnahme in Porto Empedocle von der italienischen Finanzpolizei abgeführt

Aus Solidarität mit der in Italien festgenommenen Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete hat die Organisation »Seebrücke« für diesen Sonnabend bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen. Sie sollen unter anderem in Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main stattfinden, wie die Gruppe am Montag auf ihrer Internetseite mitteilte. Das Bündnis setzt sich für die Rechte von Geflüchteten und unter dem Schlagwort »#freecarola!« für die Freilassung der deutschen Kapitänin der Hilfsorganisation Sea-Watch ein.

Rackete wurde auf der italienischen Insel Lampedusa unter Hausarrest gestellt, nachdem sie mit ihrem Schiff »Sea-Watch 3« und 40 aus Seenot Geretteten an Bord am Wochenende unerlaubt in den Hafen von Lampedusa gefahren und daraufhin festgenommen worden. Sie sollte am Montag nachmittag von einem Ermittlungsrichter vernommen werden. Der 31jährigen werden Beihilfe zur illegalen Einwanderung, Verletzung des Seerechts und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen, weil sie sich Anweisungen von Militärschiffen nicht gefolgt sei.

Die Kapitänin mache das einzig Richtige: »Sie rettete Leben, bewies Haltung und verteidigte die Menschenrechte«, erklärte Seebrücke. Den europäischen Ländern wird vorgeworfen, die Menschlichkeit anzugreifen. Die Seebrücke-Bewegung hatte sich im Sommer 2018 gegründet und fordert die Entkriminalisierung der Seenotrettung, sichere Fluchtwege und Häfen für Geflüchtete.

Menschenleben zu retten sei »eine humanitäre Verpflichtung«, Seenotrettung dürfe nicht kriminalisiert werden, erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Sonnabend per Twitter. »Wir brauchen keine leeren Statements«, kommentierte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer am Montag gegenüber dem Spiegel. »Der deutsche Außenminister sollte dafür sorgen, dass an EU-Außengrenzen Menschenrechte durchgesetzt werden – aber das tut er nicht.« Rackete habe das gemacht, »was das internationale Seerecht vorsieht«, erklärte Neugebauer am Montag im Nachrichtensender Welt. Dass die Kapitänin mit dem Einlaufen in den Hafen von Lampedusa gegen ein Gesetz verstoßen habe, liege daran, dass »dieses Gesetz gegen internationales Recht verstößt.« Dies hätten auch die Vereinten Nationen »sehr klar« gemacht. (dpa/jW)